ثلاثي وادي دجلة يتوجون بالفضة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بتركيا

واصل أبطال أندية وادى دجلة تألقهم على المستوى الدولي، بعد تتويجهم في بطولة الدوري العالمي للكارتيه التي أقيمت في تركيا، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي الكاراتيه حول العالم.

وتمكن عبد الله ممدوح لاعب أندية وادى دجلة في وزن 75 كجم من التتويج بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بينما توج يوسف بدوي في أقل من 84 كجم وهدير هندي في أقل من 68 كجم بالمركز الثاني والميدالية الفضية، لتؤكد هذه الإنجازات قدرة لاعبي وادى دجلة على المنافسة الدولية ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل العالمية.

تأتي مشاركة أبطال وادى دجلة ضمن رؤية الاتحاد المصري للكاراتيه لتعزيز مشاركة أكبر عدد من اللاعبين على الساحة الدولية، بهدف متابعة تطورهم الفني، حصد النقاط التصنيفية المهمة، وزيادة الاحتكاك الدولي مع لاعبين من أعلى المستويات العالمية، فضلاً عن بناء جيل واعد من اللاعبين الشباب قادر على التدرج لتمثيل المنتخب الوطني الأول في البطولات الكبرى المقبلة.

ويأتي هذا التتويج في إطار استراتيجية أندية وادى دجلة لدعم الرياضة الفردية وتطوير لاعبيها عبر بيئة تدريبية متكاملة بإشراف نخبة من المدربين والخبراء، بما يعكس اهتمام النادي بإعداد أبطال قادرين على المنافسة عالميًا وصناعة جيل جديد من النجوم في مختلف الألعاب.