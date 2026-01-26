قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
ثلاثي وادي دجلة يتوجون بالفضة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بتركيا

عبدالله ممدوح
عبدالله ممدوح
عبدالله هشام

واصل أبطال أندية وادى دجلة تألقهم على المستوى الدولي، بعد تتويجهم في بطولة الدوري العالمي للكارتيه التي أقيمت في تركيا، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي الكاراتيه حول العالم.

وتمكن عبد الله ممدوح لاعب أندية وادى دجلة في وزن 75 كجم من التتويج بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بينما توج يوسف بدوي في أقل من 84 كجم وهدير هندي في أقل من 68 كجم بالمركز الثاني والميدالية الفضية، لتؤكد هذه الإنجازات قدرة لاعبي وادى دجلة على المنافسة الدولية ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل العالمية.

تأتي مشاركة أبطال وادى دجلة ضمن رؤية الاتحاد المصري للكاراتيه لتعزيز مشاركة أكبر عدد من اللاعبين على الساحة الدولية، بهدف متابعة تطورهم الفني، حصد النقاط التصنيفية المهمة، وزيادة الاحتكاك الدولي مع لاعبين من أعلى المستويات العالمية، فضلاً عن بناء جيل واعد من اللاعبين الشباب قادر على التدرج لتمثيل المنتخب الوطني الأول في البطولات الكبرى المقبلة.

ويأتي هذا التتويج في إطار استراتيجية أندية وادى دجلة لدعم الرياضة الفردية وتطوير لاعبيها عبر بيئة تدريبية متكاملة بإشراف نخبة من المدربين والخبراء، بما يعكس اهتمام النادي بإعداد أبطال قادرين على المنافسة عالميًا وصناعة جيل جديد من النجوم في مختلف الألعاب.

وادي دجلة نادي وادي دجلة الدوري العالمي للكاراتيه الكاراتيه اتحاد الكاراتيه

