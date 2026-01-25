وزير الشباب يهنئ منتخب الكاراتية بعد تألقه في بطولة البريميرليج

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، التهنئة إلى لاعبي منتخب الكاراتيه، عقب النتائج المميزة التي حققوها خلال مشاركتهم في بطولة البريميرليج التي أُقيمت بتركيا خلال الفترة من 21 إلى 26 يناير 2026.

وأكد الوزير، أن هذه الإنجازات تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها رياضة الكاراتيه المصرية على الساحة الدولية.

وأشاد وزير الرياضة، بالمستوى الفني المتميز والأداء القوي للاعبين في منافسات الكوميتيه، حيث نجح اللاعب عبد الله ممدوح حنفي في التتويج بالمركز الأول في منافسات كوميتيه رجال وزن تحت 75 كجم، كما حصد اللاعب عمر أشرف عثمان عبد العال المركز الأول في منافسات كوميتيه رجال وزن تحت 84 كجم، في إنجاز يعكس قوة الإعداد والاستعداد.

كما تمكن يوسف عمد محمود عبد الحميد من الحصول على المركز الثاني في منافسات كوميتيه رجال وزن تحت 84 كجم، وحقق اللاعب طه طارق محمود محمود المركز الثاني في منافسات كوميتيه رجال وزن فوق 84 كجم، إلى جانب حصول اللاعبة هدير أحمد عبد المنعم على المركز الثاني في منافسات كوميتيه سيدات وزن تحت 68 كجم.

وفي إطار النتائج الإيجابية، أحرز أحمد رجب حسين محمود المصري المركز الثالث في منافسات كوميتيه رجال وزن فوق 84 كجم، بينما جاءت اللاعبة رحمة محمد أحمد طلبة في المركز الخامس في منافسات كوميتيه سيدات وزن تحت 61 كجم، واللاعب حازم أحمد سعيد إبراهيم في المركز الخامس في منافسات كوميتيه رجال وزن فوق 84 كجم.

وأكد وزير الرياضة أن هذه النتائج تعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والأجهزة الفنية، وتؤكد قدرة أبطال مصر على المنافسة بقوة في البطولات العالمية، مشددًا على استمرار دعم الوزارة للاتحاد المصري للكاراتيه وجميع الأبطال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.