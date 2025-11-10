قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
من هي الكاتبة منار علي التي أهدت الملكة رانيا نسخة من مؤلفها؟

سطّرت الكاتبة والمفكّرة الدكتورة منار علي، التي أهدت الملكة رانيا العبد الله، إحدى مؤلفاتها،  حضورها المرموق في المشهدين العربي والدولي، كإحدى الشخصيات الفكرية التي جمعت بين رؤية القادة وعمق المفكرين، لتصبح نموذجًا عربيًا ملهمًا يجسّد التوازن بين الفكر الإنساني والقيادة الواعية.

حصلت على درجة الماجستير في الاستراتيجيات المتقدمة وخريجة كلية الاقتصاد، وتشغل موقعًا متميزًا كمحاضرة دولية واستشارية في تطوير الشراكات وتمكين الأفراد والمؤسسات، حيث أسهمت من خلال خبرتها في بناء برامج تحويلية تُعيد صياغة مفهوم القيادة والتنمية في العالم العربي على أسس من الذكاء العاطفي الاستراتيجي، وهو النهج الذي يجمع بين العلم والروح، والفكر والسياسة، والإدارة والوجدان.

وأثارت الدكتورة منار علي اهتمام الأوساط الثقافية والإعلامية مؤخرًا بإهدائها نسخة من مؤلفها الأدبي "الشقرا والقمر" إلى جلالة الملكة رانيا العبدالله، خلال حفل الإشهار الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان برعاية برئيس الديوان الملكي الهاشمي، ويُعد هذا العمل الأدبي تجربة فكرية تتجاوز حدود الخيال إلى قراءة فلسفية للإنسان العربي المعاصر، تمزج بين السرد الأدبي ومقتطفات من التاريخ لتعيد تعريف القوة في بعدها الإنساني.

عرفت الدكتورة منار بحضورها الفاعل في المنتديات الدولية والإقليمية، حيث مثّلت الصوت العربي المدافع عن الهوية، وتمكين المرأة، وتعزيز الدبلوماسية الإنسانية. وقد وصفها من عرفها بأنها “سيدة مجتمع دولي تُفكّر كاقتصادية، وتتحدث كفيلسوفة، وتلهم كقائدة”، فيما تلخّص هي رسالتها في عبارة واحدة: "أنسنة الاستراتيجيات وصناعة الفرص التي تليق بالذات بفكر راقٍ وعقل واعٍ."

تحظى الدكتورة منار علي بتقدير واسع من المؤسسات الملكية والثقافية والدبلوماسية العربية والدولية، لما تمثّله من صوت عربي متزن ومشرق يعكس أبهى صور الوعي والهوية والكرامة الفكرية، مؤمنةً بأن العلاقات صناعة قيم، والسلام وليد الوعي، وأن الإنسان لا يؤتي ثماره إلا حين يمتلئ بالقيم قبل الطموحات.

