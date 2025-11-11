قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ابنة رجل أعمال.. معلومات لا يعرفها أحد عن طليقة كريم محمود عبد العزيز

آن الرفاعي
آن الرفاعي
قسم المرأة

تصدرت آن الرفاعي مؤشرات البحث الساعات وذلك بعد إعلان كريم محمود عبد العزيز إنفصاله عنها بشكل رسمي .

إليكم بعض المعلومات عن آن الرفاعي .


٠ تزوجت آن الرفاعي من كريم محمود عبدالعزيز خلال عام 2011، رغم اعتراض النجم محمود عبد العزيز والد كريم الراحل، الذي رأى أن الزواج المبكر غير مناسب .

٠ آن الرفاعي تنتمي إلى خارج الوسط الفني، وهي ابنة رجل الأعمال المصري الشهير مجدي الرفاعي .

٠ تمتلك آن الرفاعي عددا من الصداقات داخل الوسط الفني ومن أقرب أصدقائها منة شلبي ومي عمر ودنيا سمير غانم .


٠ آن الرفاعي تعمل بمجال تصميم الأزياء وتتميز ملابسها بالأناقة والرقي .


وكان كريم محمود عبد العزيز أعلن عن انفصاله عنها بشكل رسمي ولكنها ردت عليه وقالت :" الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرا حفاظا على بيتي وأسرتي، على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري إنستجرام، بعد 14 سنة زواج، وبدون ورقة طلاق أو إخطارا من مأذون، شكرا على التقدير والاحترام.. «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

آن الرفاعي كريم مخمود عبد العزيز دينا الشربيني كريم عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

جانب من المتابعة

الإسكندرية: إقبال متزايد على اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

جانب من المتابعة

الإسكندرية.. إقبال متزايد على اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

جانب من المتابعة

متابعة قوية للمنظمات الدولية بانتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

انتخابات 2025
انتخابات 2025
انتخابات 2025

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال نسائي كبير على لجنة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد