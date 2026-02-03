هل هاتفك منهم ..أجهزة Xiaomi وRedmi وPOCO التي لا تزال تنتظر تحديث HyperOS 3

بدأ طرح نظام التشغيل HyperOS 3 من شاومي في أكتوبر 2025، ويتوسع تدريجيًا ليشمل قائمة طويلة من الأجهزة المتوافقة. يتوفر التحديث الآن على عشرات الأجهزة، ولم يتبق سوى عدد قليل من الطرازات بانتظار ترقية HyperOS 3. ويبدو أن شاومي لن تستغرق وقتًا طويلاً لإتمام العملية، حيث بدأت بالفعل طرح التحديث على الدفعة الأخيرة من الأجهزة المتوافقة.

أجهزة تنتظر تحديث HyperOS 3.0

تحديث HyperOS 3.0

إليكم قائمة بأجهزة Xiaomi وRedmi وPOCO التي لا تزال تنتظر تحديث HyperOS 3، كما نشرتها Xiaomi Time :

شاومي 13T

ريدمي نوت 15 برو 4G

ريدمي 14R

ريدمي 15 (LTE و 5G)

ريدمي 15 سي (LTE و 5G)

ريدمي A4

بوكو سي 85 (LTE و 4G)

بوكو سي 75 5 جي

بوكو إم 7 5 جي

بوكو إم 7 بلس

جهاز ريدمي باد برو

بوكو باد

رغم أن بعض هذه الأجهزة قد بدأت بتلقي نسخ تجريبية في مناطق محددة، إلا أن الإصدار المستقر لم يصدر بعد. مع ذلك، نتوقع اكتمال عملية التوزيع بحلول نهاية فبراير، حيث أن إصدار HyperOS 3.1 بات وشيكاً أيضاً.

أكملت شاومي بالفعل الدفعة الأولى من الإصدار التجريبي لنظام التشغيل HyperOS 3.1، وأطلقت مؤخرًا الدفعة الثانية. لذا، فإن عملية التطوير تسير بوتيرة سريعة، ونتوقع بالتالي بدء طرح النسخة المستقرة في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل