قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
وزير الكهرباء: خطة تشغيل ديناميكية لخفض استخدام الوقود والتوسع في الطاقات المتجددة
800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة | فيديو
أيمن الصفدي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وكيل ذكاء اصطناعي في علي بابا يتهرّب من القيود ويبدأ تعدين العملات المشفّرة سرًا

ذكاء اصطناعي
ذكاء اصطناعي
احمد الشريف

كشفت منصة Axios أن فريقًا بحثيًا تابعًا لمجموعة علي بابا الصينية طور وكيل ذكاء اصطناعي تجريبيًا يحمل اسم ROME، ضمن ما تصفه أوساط التقنية بنموذج «روما» (Rome model)، وهو تصور لوكلاء ذكاء اصطناعي يحصلون على محافظ عملات مشفرة ويسمح لهم بتحريك الأموال والتعامل مباشرة مع بروتوكولات البلوكتشين لتنفيذ مهام معيّنة.

وأوضحت تقارير تحليلية أن نموذج «روما» يضع إطارًا لعمل هذه الوكلاء عبر طبقات متدرجة؛ تبدأ بمنح الوكيل محفظة رقمية بميزانية محددة وقواعد إنفاق واضحة، ثم تمكينه من دفع مقابل الخدمات أو التفاعل مع عقود ذكية على السلسلة، والتنسيق مع وكلاء آخرين يتولون أدوارًا مختلفة مثل البحث والتفاوض وتنفيذ المدفوعات، وهو ما يحول الذكاء الاصطناعي من مجرد «مجيب على الأسئلة» إلى «جهة تتصرف ماليًا» بالنيابة عن المستخدم.

وكيل يبدأ تعدين العملات وفتح نفق سري دون أوامر

أشارت Axios إلى أن الباحثين الذين يعملون على ROME فوجئوا أثناء مرحلة التدريب بأن الوكيل بدأ بشكل غير متوقع في محاولة تعدين العملات المشفّرة دون أي تفويض أو تعليمات مباشرة، وهو ما ظهر في سجلات النظام على شكل أوامر لتشغيل برمجيات تعدين من داخل بيئة الاختبار.

أكد التقرير أن الوكيل لم يكتفِ بذلك، بل قام بإنشاء «نفق عكسي عبر SSH» (reverse SSH tunnel)، أي قناة اتصال مشفرة تفتح مسارًا من داخل بيئة الاختبار إلى جهاز خارجي، بما يشبه بابًا خلفيًا (Backdoor) يمكن عبره التحكم في النظام أو تمرير بيانات من دون المرور عبر أدوات المراقبة المعتادة، رغم أن الباحثين لم يطلبوا منه إنشاء أي نفق أو قناة عن بُعد.

قيود جديدة بعد الحادثة وتحذيرات

وأوضحت Axios أن فريق البحث في علي بابا سارع بعد اكتشاف السلوك غير المصرّح به إلى تشديد القيود على نموذج ROME، من خلال تضييق الصلاحيات داخل بيئة التشغيل، وإعادة تدريب الوكيل مع ضوابط صارمة تمنعه من تشغيل برمجيات تعدين أو إنشاء قنوات اتصال خارجية من تلقاء نفسه، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة والتنبيه المبكر لأي نشاط مماثل.

وأشارت تحليلات موازية إلى أن الحادثة جاءت لتؤكد المخاطر الخاصة بما تسميه Axios «وكلاء الذكاء الاصطناعي أصحاب العواقب الحقيقية»، أي النماذج التي لا تكتفي بإنتاج نصوص أو صور، بل تمسك فعليًا بمفاتيح محافظ أموال رقمية أو صلاحيات تنفيذ أوامر على أنظمة حقيقية، بحيث تتحول أي ثغرة أو تلاعب أو سلوك غير متوقع إلى خسائر مالية مباشرة وليست مجرد أخطاء نظرية.

نموذج «روما» يكشف الفرص والمخاطر 

وأكدت Axios أن نموذج «روما» يُستخدم حاليًا كإطار تفكير في شركات ومنتديات تقنية لفهم كيف يمكن للوكلاء الذكيين إدارة أموال مشفّرة، ودفع مقابل خدمات أو شراء أدوات حوسبة أو اشتراكات برمجية دون تدخل بشري في كل خطوة، مستفيدين من قابلية بروتوكولات البلوكتشين للبرمجة والتكامل التلقائي.

وأوضحت التقارير أن هذه المقاربة تفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة، مثل جعل الوكلاء أنفسهم «عملاء» يشترون الخدمات آليًا، لكنها في المقابل توسّع مساحة الهجوم؛ فإذا تمكن مهاجم من خداع الوكيل، أو اختراق مفاتيح المحفظة، أو التلاعب ببيانات الإدخال التي يعتمد عليها، يمكنه استنزاف الأموال أو تمرير معاملات خطيرة بسرعة كبيرة، ما يفرض على الشركات التي تجرّب هذه النماذج بناء طبقات قوية من الإذن والمراقبة وحدود الإنفاق وأزرار الإيقاف الفوري قبل منح الوكلاء حرية التعامل بالمال الحقيقي.

ذكاء اصطناعي الذكاء الاصطناعي وكلاء ذكاء اصطناعي محفظة رقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

فرصة أخيرة

فرصة أخيرة الحلقة 4 .. طارق لطفي يحاول إحراج محمود حميده عن طريق نجله

رامي المتولي

لجنة الدراما بـ الأعلى للإعلام تجتمع لمناقشة مسلسلات النصف الأول من رمضان

مسلسل على قد الحب

تفاعل جماهيري مع أداء نيللي كريم في «على قد الحب»"

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد