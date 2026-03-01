قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل | استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة.. وبيان للدفاع القطرية
لفتة إنسانية .. تركي آل شيخ يستقبل المُسن صاحب جملة «أهل غزة أولى مني» ويُحقق أمنيته | شاهد
عاجل | فرق الإنقاذ تهرع إلى «بيت شيمش» غرب القدس بعد سقوط صاروخ إيراني
تداعيات الحرب.. مستشار أممي يكشف: أي مواجهة عسكرية ضد إيران ستؤدي إلى صدمة اقتصادية عالمية
مي عمر تكشف سبب تأخير عرض الحلقة 12 من «الست موناليزا».. وتعتذر للجمهور: «ظروف صعبة»
قتيلة وأكثر من 20 مصابًا في قصف إيراني على «تل أبيب».. وحفرة كبيرة بعاصمة الاحتلال
أستاذ علوم سياسية: أمريكا لن تنجح في فرض نظام جديد داخل إيران | فيديو
إصابة 4 موظفين داخل مطار دبي الدولي .. ونشر فرق الطوارئ
قائمة بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري .. اليوم
بن زايد يبحث مع نظيره التركي تطورات الحرب.. واتصال آخر بين أردوغان وترامب
ترامب يرجح مقتـ.ـل خامنئي و40 قائدًا.. وقصف مُستمر لإيران لمدة أسبوع مُتواصل
منتخب مصر للشباب يهزم العراق وديًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OpenAI توقّع اتفاقًا مع البنتاغون لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في شبكات عسكرية سرّية

OpenAI
OpenAI
احمد الشريف

كشفت شبكة CNN أن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان أعلن مساء الجمعة عن إبرام اتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية يتيح للجيش استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة داخل الأنظمة العسكرية المصنّفة والسرّية.​

أوضحت الشبكة أن الإعلان جاء في نفس اليوم الذي قررت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلزام جميع الوكالات الفيدرالية بالتوقف عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المقدمة من شركة Anthropic، وبعد أن صنف وزير الدفاع بيت هيجسث الشركة كـ«مخاطر في سلسلة الإمداد» بسبب خلافات حول حدود استخدام تقنياتها.

شروط تتعلق بحظر المراقبة الشاملة والأسلحة الذاتية

أشارت CNN إلى أن ألتمان أوضح أن الاتفاق مع البنتاغون يتضمن بنودًا تتسق مع أهم مبادئ السلامة التي تعتمدها OpenAI في تعاملها مع القطاع العسكري، وعلى رأسها حظر استخدام نماذج الشركة في «المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة»، واشتراط استمرار «مسؤولية البشر عن قرار استخدام القوة» حتى عند الاستعانة بأنظمة أسلحة ذاتية التشغيل.

أكد ألتمان أن وزارة الدفاع وافقت على هذه المبادئ وأدرجتها في السياسات والقوانين ذات الصلة، وأن هذه الالتزامات نُصّ عليها في نص الاتفاق، مشيرًا إلى أن OpenAI ستطبق ضوابط تقنية خاصة لضمان عمل النماذج وفق هذه الحدود داخل الشبكات العسكرية المغلقة.

نشر مهندسين داخل البنتاغون لمتابعة سلامة النماذج

أوضحت CNN أن ألتمان ذكر في تصريحاته أن OpenAI سترسل فريقًا من مهندسيها للعمل مباشرة مع فرق وزارة الدفاع داخل منشآتها، بهدف مراقبة سلامة النماذج وآلية استخدامها، والتأكد من التزام الأنظمة بالقيود المتفق عليها أثناء تشغيلها في البيئات المصنّفة.

أشار المسؤول إلى أن الشركة ترى أن وجود مهندسيها داخل البنتاغون يساعد على معالجة المشكلات الفنية بسرعة، والمواءمة بين احتياجات الجيش من ناحية، ومتطلبات الأمان والمسؤولية التي تضعها OpenAI لنماذجها من ناحية أخرى.

خلاف Anthropic مع البنتاجون

أكدت CNN أن الاتفاق الجديد يأتي في ظل توتر متصاعد بين البنتاغون وشركة Anthropic، بعد أن رفضت الأخيرة قبول بعض طلبات الوزارة بشأن توسيع استخدام نماذجها في تطبيقات تشمل أنظمة الأسلحة الذاتية والمراقبة واسعة النطاق، وهو ما دفع وزارة الدفاع إلى التلويح بتصنيفها كخطر على سلسلة الإمداد الوطنية.

أوضحت مذكرة داخلية حصلت عليها CNN أن ألتمان أبلغ موظفي OpenAI بأن الخلاف بين Anthropic ووزارة الدفاع لم يعد «قضية تخص شركة واحدة»، بل أصبح قضية تخص صناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها، مشيرًا إلى أن عرض OpenAI للبنتاغون يسعى لتقديم نموذج يمكن أن يصلح كإطار عمل لبقية شركات الذكاء الاصطناعي.​

دعوة لتعميم نفس الشروط

أشار تقرير CNN إلى أن ألتمان دعا وزارة الدفاع الأمريكية، في رسالته المعلنة، إلى تطبيق نفس المعايير والقيود المنصوص عليها في اتفاق OpenAI مع جميع شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى، معتبرًا أن هذه المبادئ يجب أن تكون مقبولة على نطاق واسع داخل القطاع.

أكد الرئيس التنفيذي أن OpenAI ترغب في «خفض مستوى التصعيد» والابتعاد عن المواجهات القانونية والحكومية الطويلة بين البنتاغون وشركات الذكاء الاصطناعي، والانتقال بدلًا من ذلك إلى «اتفاقات معقولة» توازن بين احتياجات الأمن القومي ومتطلبات السلامة والأخلاقيات في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة.

OpenAI شركة OpenAI الذكاء الاصطناعي صناعة الذكاء الاصطناعي اتفاق OpenAI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

ترشيحاتنا

الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد العزيز الحكيم في المقطم

الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد العزيز الحكيم في المقطم

د. أحمد معبد في ملتقى الأزهر

أحمد معبد في ملتقى الأزهر : الطعن في السنة طعنٌ ببيان القرآن وأحكامه

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

أحمد معبد عبدالكريم: بدون السنة لن نعرف أحكام الإسلام

بالصور

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد