OpenAI توقّع اتفاقًا مع البنتاغون لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في شبكات عسكرية سرّية

كشفت شبكة CNN أن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان أعلن مساء الجمعة عن إبرام اتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية يتيح للجيش استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة داخل الأنظمة العسكرية المصنّفة والسرّية.​

أوضحت الشبكة أن الإعلان جاء في نفس اليوم الذي قررت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلزام جميع الوكالات الفيدرالية بالتوقف عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المقدمة من شركة Anthropic، وبعد أن صنف وزير الدفاع بيت هيجسث الشركة كـ«مخاطر في سلسلة الإمداد» بسبب خلافات حول حدود استخدام تقنياتها.

شروط تتعلق بحظر المراقبة الشاملة والأسلحة الذاتية

أشارت CNN إلى أن ألتمان أوضح أن الاتفاق مع البنتاغون يتضمن بنودًا تتسق مع أهم مبادئ السلامة التي تعتمدها OpenAI في تعاملها مع القطاع العسكري، وعلى رأسها حظر استخدام نماذج الشركة في «المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة»، واشتراط استمرار «مسؤولية البشر عن قرار استخدام القوة» حتى عند الاستعانة بأنظمة أسلحة ذاتية التشغيل.

أكد ألتمان أن وزارة الدفاع وافقت على هذه المبادئ وأدرجتها في السياسات والقوانين ذات الصلة، وأن هذه الالتزامات نُصّ عليها في نص الاتفاق، مشيرًا إلى أن OpenAI ستطبق ضوابط تقنية خاصة لضمان عمل النماذج وفق هذه الحدود داخل الشبكات العسكرية المغلقة.

نشر مهندسين داخل البنتاغون لمتابعة سلامة النماذج

أوضحت CNN أن ألتمان ذكر في تصريحاته أن OpenAI سترسل فريقًا من مهندسيها للعمل مباشرة مع فرق وزارة الدفاع داخل منشآتها، بهدف مراقبة سلامة النماذج وآلية استخدامها، والتأكد من التزام الأنظمة بالقيود المتفق عليها أثناء تشغيلها في البيئات المصنّفة.

أشار المسؤول إلى أن الشركة ترى أن وجود مهندسيها داخل البنتاغون يساعد على معالجة المشكلات الفنية بسرعة، والمواءمة بين احتياجات الجيش من ناحية، ومتطلبات الأمان والمسؤولية التي تضعها OpenAI لنماذجها من ناحية أخرى.

خلاف Anthropic مع البنتاجون

أكدت CNN أن الاتفاق الجديد يأتي في ظل توتر متصاعد بين البنتاغون وشركة Anthropic، بعد أن رفضت الأخيرة قبول بعض طلبات الوزارة بشأن توسيع استخدام نماذجها في تطبيقات تشمل أنظمة الأسلحة الذاتية والمراقبة واسعة النطاق، وهو ما دفع وزارة الدفاع إلى التلويح بتصنيفها كخطر على سلسلة الإمداد الوطنية.

أوضحت مذكرة داخلية حصلت عليها CNN أن ألتمان أبلغ موظفي OpenAI بأن الخلاف بين Anthropic ووزارة الدفاع لم يعد «قضية تخص شركة واحدة»، بل أصبح قضية تخص صناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها، مشيرًا إلى أن عرض OpenAI للبنتاغون يسعى لتقديم نموذج يمكن أن يصلح كإطار عمل لبقية شركات الذكاء الاصطناعي.​

دعوة لتعميم نفس الشروط

أشار تقرير CNN إلى أن ألتمان دعا وزارة الدفاع الأمريكية، في رسالته المعلنة، إلى تطبيق نفس المعايير والقيود المنصوص عليها في اتفاق OpenAI مع جميع شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى، معتبرًا أن هذه المبادئ يجب أن تكون مقبولة على نطاق واسع داخل القطاع.

أكد الرئيس التنفيذي أن OpenAI ترغب في «خفض مستوى التصعيد» والابتعاد عن المواجهات القانونية والحكومية الطويلة بين البنتاغون وشركات الذكاء الاصطناعي، والانتقال بدلًا من ذلك إلى «اتفاقات معقولة» توازن بين احتياجات الأمن القومي ومتطلبات السلامة والأخلاقيات في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة.