سماعة ذكية من OpenAI.. هل تسبق أليكسا إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الحقيقي؟

كشفت منصة Spyglass في تحليل حديث أن خطة OpenAI خلال الفترة المقبلة لا تتوقف عند تطوير النماذج اللغوية مثل ChatGPT، بل تمتد إلى إطلاق أجهزة ذكية خاصة بها، على رأسها سماعة منزلية تعمل كمساعد افتراضي متقدّم، في مسار يصطدم مباشرة مع أمازون أليكسا وأبل وجوجل.​

أوضحت المنصة أن هذه الخطط تزداد إثارة للانتباه في ظل التقارير التي تتحدث عن نية أمازون استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في جولة تمويل جديدة لـ OpenAI، مع احتمال تطوير نماذج مخصّصة لبعض منتجات أمازون مثل أليكسا+، ما يخلق مزيجًا غير معتاد من الشراكة والتنافس في سوق المساعدات الصوتية.​

سماعة ذكية بكاميرا وصوت تعتمد على نموذج «شامل»

أشارت Spyglass إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن من تقارير سابقة، منها تقرير The Information، تصف أول جهاز من OpenAI على أنه سماعة ذكية حديثة تشبه في فكرتها جهاز Amazon Echo، لكنها تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي «شامل» (Omni) قادر على فهم الصوت والصورة معًا والرد صوتيًا بشكل طبيعي.​

أكد التقرير أن الجهاز المنتظر سيضم كاميرا مدمجة يمكنها التقاط معلومات عن البيئة المحيطة بالمستخدم، مثل الأشياء الموجودة على طاولة قريبة أو وجوه الأشخاص في الغرفة، مع إمكان استخدام تقنيات تشبه Face ID للتعرف على الهوية وتسهيل عمليات مثل الشراء بمجرد التعرف على المستخدم بصريًا.​

سعر متوقع بين 200 و300 دولار

أوضحت المنصة أن التسريبات تشير إلى أن سماعة OpenAI قد تُطرح بسعر يتراوح بين 200 و300 دولار، وهو نطاق سعري أقرب إلى أجهزة أبل المنزلية منه إلى سماعات أمازون الاقتصادية التي بدأت بأسعار منخفضة لنشر أليكسا في كل مكان.​

أشارت التحليلات إلى أن هذا التوجّه يضع جهاز OpenAI في فئة «الأجهزة المنزلية عالية الجودة» التي تركز على تجربة استعمال متقدّمة أكثر من التركيز على الانتشار الواسع بأقل سعر ممكن، خاصة في ظل قيادة مصمم المنتجات الشهير Jony Ive لفريق التصميم في شركة LoveFrom المتعاون مع OpenAI على المشروع.​

جهاز يراقب السلوك ليقدّم اقتراحات «استباقية»

أكد التقرير أن أحد الجوانب المثيرة للجدل في الجهاز هو قدرته المتوقعة على «مراقبة» نشاط المستخدم عبر الكاميرا والميكروفون، ثم تقديم اقتراحات استباقية مرتبطة بالصحة أو العمل أو العادات اليومية، مثل ملاحظة سهر المستخدم قبل موعد مهم واقتراح الذهاب للنوم.​

أوضحت Spyglass أن هذه الفكرة تضع الجهاز في منطقة حساسة من ناحية الخصوصية، إذ سيكون عليه إقناع المستخدمين بأن جمع هذه البيانات يتم في إطار آمن وشفاف، مع اختلاف مستوى الثقة المجتمعية بين شركات مثل OpenAI وMeta وأبل عند تقديم منتجات تراقب الحياة اليومية داخل المنزل.​

أبل وجوجل وأمازون ومِيتا يدخلون حلبة «أجهزة الذكاء»

أشارت المنصة إلى أن OpenAI لا تتحرك في فراغ، إذ تستعد أبل بدورها لإطلاق جهاز منزلي جديد يشار إليه باسم «HomePad» يجمع بين مكبر صوت وكاميرا مع قدرات ذكاء اصطناعي مدمجة في سيري، بينما تعمل جوجل على أول سماعة ذكية مبنية بالكامل على Gemini، وتواصل ميتا تطوير نظارة Ray‑Ban الذكية وتستعد أبل لمنافستها بنظارات أو أجهزة قابلة للارتداء تركز على الذكاء الاصطناعي.​

أكد التقرير أن هذه الأجهزة قد تعزّز في النهاية مركزية الهاتف الذكي بدل أن تستبدله، على الأقل في المدى القريب، إذ يعتمد كثير من هذه الحلول على الهاتف كجهاز تحكم ومركز للاتصال، إلى أن تصبح نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية على الأجهزة الصغيرة أكثر قوة وكفاءة، وهو ما لم يتحقق بعد بشكل كامل.​