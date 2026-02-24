قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو ببورسعيد
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
أخبار مضللة.. ترامب ينفي معارضة قائد عسكري الدخول في حرب مع إيران
وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي
محاكمة 73 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. اليوم
موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق
مجانًا.. كيفية استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
هل تذوق الطعام أثناء الصيام يؤثر على صحته؟.. الأزهر يجيب
دعاء الفجر في السادس من شهر رمضان.. ردد كلمات المغفرة والرجوع إلى الله
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير
صبري فواز يسخر من مدرب الأهلي: لا سيناريو ولا إخراج.. إيه اللي بيحصل؟
335 ألف دولار.. سلافيا براغ يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع موهبة الإسماعيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سماعة ذكية من OpenAI.. هل تسبق أليكسا إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الحقيقي؟

OpenAI
OpenAI
احمد الشريف

كشفت منصة Spyglass في تحليل حديث أن خطة OpenAI خلال الفترة المقبلة لا تتوقف عند تطوير النماذج اللغوية مثل ChatGPT، بل تمتد إلى إطلاق أجهزة ذكية خاصة بها، على رأسها سماعة منزلية تعمل كمساعد افتراضي متقدّم، في مسار يصطدم مباشرة مع أمازون أليكسا وأبل وجوجل.​

أوضحت المنصة أن هذه الخطط تزداد إثارة للانتباه في ظل التقارير التي تتحدث عن نية أمازون استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في جولة تمويل جديدة لـ OpenAI، مع احتمال تطوير نماذج مخصّصة لبعض منتجات أمازون مثل أليكسا+، ما يخلق مزيجًا غير معتاد من الشراكة والتنافس في سوق المساعدات الصوتية.​

سماعة ذكية بكاميرا وصوت تعتمد على نموذج «شامل»

أشارت Spyglass إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن من تقارير سابقة، منها تقرير The Information، تصف أول جهاز من OpenAI على أنه سماعة ذكية حديثة تشبه في فكرتها جهاز Amazon Echo، لكنها تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي «شامل» (Omni) قادر على فهم الصوت والصورة معًا والرد صوتيًا بشكل طبيعي.​

أكد التقرير أن الجهاز المنتظر سيضم كاميرا مدمجة يمكنها التقاط معلومات عن البيئة المحيطة بالمستخدم، مثل الأشياء الموجودة على طاولة قريبة أو وجوه الأشخاص في الغرفة، مع إمكان استخدام تقنيات تشبه Face ID للتعرف على الهوية وتسهيل عمليات مثل الشراء بمجرد التعرف على المستخدم بصريًا.​

سعر متوقع بين 200 و300 دولار 

أوضحت المنصة أن التسريبات تشير إلى أن سماعة OpenAI قد تُطرح بسعر يتراوح بين 200 و300 دولار، وهو نطاق سعري أقرب إلى أجهزة أبل المنزلية منه إلى سماعات أمازون الاقتصادية التي بدأت بأسعار منخفضة لنشر أليكسا في كل مكان.​

أشارت التحليلات إلى أن هذا التوجّه يضع جهاز OpenAI في فئة «الأجهزة المنزلية عالية الجودة» التي تركز على تجربة استعمال متقدّمة أكثر من التركيز على الانتشار الواسع بأقل سعر ممكن، خاصة في ظل قيادة مصمم المنتجات الشهير Jony Ive لفريق التصميم في شركة LoveFrom المتعاون مع OpenAI على المشروع.​

جهاز يراقب السلوك ليقدّم اقتراحات «استباقية»

أكد التقرير أن أحد الجوانب المثيرة للجدل في الجهاز هو قدرته المتوقعة على «مراقبة» نشاط المستخدم عبر الكاميرا والميكروفون، ثم تقديم اقتراحات استباقية مرتبطة بالصحة أو العمل أو العادات اليومية، مثل ملاحظة سهر المستخدم قبل موعد مهم واقتراح الذهاب للنوم.​

أوضحت Spyglass أن هذه الفكرة تضع الجهاز في منطقة حساسة من ناحية الخصوصية، إذ سيكون عليه إقناع المستخدمين بأن جمع هذه البيانات يتم في إطار آمن وشفاف، مع اختلاف مستوى الثقة المجتمعية بين شركات مثل OpenAI وMeta وأبل عند تقديم منتجات تراقب الحياة اليومية داخل المنزل.​

أبل وجوجل وأمازون ومِيتا يدخلون حلبة «أجهزة الذكاء»

أشارت المنصة إلى أن OpenAI لا تتحرك في فراغ، إذ تستعد أبل بدورها لإطلاق جهاز منزلي جديد يشار إليه باسم «HomePad» يجمع بين مكبر صوت وكاميرا مع قدرات ذكاء اصطناعي مدمجة في سيري، بينما تعمل جوجل على أول سماعة ذكية مبنية بالكامل على Gemini، وتواصل ميتا تطوير نظارة Ray‑Ban الذكية وتستعد أبل لمنافستها بنظارات أو أجهزة قابلة للارتداء تركز على الذكاء الاصطناعي.​

أكد التقرير أن هذه الأجهزة قد تعزّز في النهاية مركزية الهاتف الذكي بدل أن تستبدله، على الأقل في المدى القريب، إذ يعتمد كثير من هذه الحلول على الهاتف كجهاز تحكم ومركز للاتصال، إلى أن تصبح نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية على الأجهزة الصغيرة أكثر قوة وكفاءة، وهو ما لم يتحقق بعد بشكل كامل.​

OpenAI ChatGPT خطة OpenAI Amazon Echo جهاز Amazon Echo

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: لن تجد دينًا ولا فلسفة تهتم بالعقل مثل الإسلام

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: «لا عقل في الدين» عبارة جاءت في سياقات دينية غير إسلامية

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: النبي ربط شهر الصيام برؤية الهلال ليكون توقيتات الأمة قائمة على العلامات الشرعية

بالصور

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد