مهرجان GDC الجديد للألعاب يجذب 20 ألف مشارك في نسخته الأولى

كشفت منصة GameDeveloper أن النسخة الجديدة من فعالية GDC، بعد إعادة تسميتها إلى GDC Festival of Gaming، نجحت في جذب أكثر من 20 ألف زائر فريد في دورة 2026 التي أقيمت هذا الأسبوع في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

أوضحت المنصة أن المؤتمر، الذي كان يعرف سابقًا باسم Game Developers Conference، أعاد تقديم نفسه في صورة "مهرجان" يستهدف جمع مختلف أطراف صناعة الألعاب في فعالية واحدة تركز على التعلم وبناء الشراكات واستشراف مستقبل تطوير الألعاب عالميًا.

أسبوع كامل من الجلسات والعروض في مركز موسكون

أشارت GameDeveloper إلى أن فعاليات مهرجان الألعاب استمرت على مدار أسبوع كامل من 9 إلى 13 مارس، موزعة بين مركز Moscone الشهير في وسط سان فرانسيسكو ومسرح Blue Shield of California Theater في YBCA.

أوضحت المنصة أن الحدث استضاف أكثر من 700 جلسة وورشة عمل وحلقة نقاش تغطي تخصصات مختلفة في تطوير الألعاب، بمشاركة أكثر من 1100 متحدث من أنحاء العالم، إلى جانب "آلاف" الاجتماعات الخاصة بين الشركات والمطورين والناشرين على هامش الفعاليات.

أكد التقرير أن المهرجان ضم أيضًا أكثر من 300 عارض في قاعة العرض، التي أعيد تصميمها تحت مسمى "Festival Hall" لتصبح أكثر تركيزًا على التجربة، مع تقسيمها إلى مناطق موضوعية تستضيف عروضًا توضيحية وجلسات قصيرة ومساحات لقاء غير رسمية بين العاملين في الصناعة.

رئيسة GDC تشيد بالطاقة التي جمعت مجتمع الألعاب

أكدت نينا براون، رئيسة GDC، في بيان صحفي نقلته GameDeveloper، أن نسخة هذا العام تمثّل "أول عام لتجربة جديدة جريئة" للفعالية بعد إعادة التسمية.

أوضحت براون أن حضور 20 ألف مشارك من أكثر من 85 دولة يعكس ثقة مجتمع مطوري الألعاب في هذا التحول، مشيرة إلى أن الطاقة التي ظهرت في الجلسات المكتظة، وقاعة المهرجان النابضة بالحياة، والآلاف من الاجتماعات التي عُقدت خلال الأسبوع، تؤكد قوة ما يمكن أن يحدث عندما يجتمع هذا القطاع ليتعلم ويكوّن شراكات ويشارك في رسم ما هو قادم للألعاب.​

أشارت براون إلى أن إعادة تشكيل GDC Festival of Gaming جاءت مباشرة استجابة لآراء المجتمع، وأن المنظمين يعتزمون الاستمرار في "الاستماع والتعلم والتطور" مع التطلع إلى نسخة 2027 من المهرجان.

انخفاض في عدد الحاضرين مقارنة بعام 2025

أوضحت GameDeveloper، نقلًا عن بيانات منظِّم الفعالية Informa Festivals، أن نسخة GDC لعام 2025 كانت قد جذبت نحو 30 ألف مشارك، من بينهم 6 آلاف شاركوا في برنامج GDC Nights المسائي الذي قدم كجزء منفصل من الحدث.

أشارت المنصة إلى أن نسخة 2026 من المهرجان، رغم إعادة التسمية وإعادة هيكلة نظام التذاكر، شهدت عددًا أقل من الحضور الإجمالي، لكنها ركزت في المقابل على تبسيط هيكل البطاقات وأسعارها بهدف جعل المحتوى أكثر سهولة للوصول بالنسبة للحضور من مختلف مستويات الخبرة والدول.

أكدت تقارير سابقة أن منظمي GDC كانوا قد أعلنوا في 2025 عن خطة لإعادة تسمية الحدث إلى GDC Festival of Gaming بدءًا من دورة 2026، في محاولة لتوسيع نطاق البرنامج مع الإبقاء على تركيزه الرئيس على العاملين في الصناعة وليس الجمهور العام.

عودة المهرجان إلى سان فرانسيسكو في 2027

أشارت GameDeveloper في ختام تقريرها إلى أن GDC Festival of Gaming سيعود مرة أخرى إلى مركز Moscone في سان فرانسيسكو العام المقبل، خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس 2027.

أوضحت المنصة أن باب تقديم المقترحات للجلسات والفعاليات الخاصة بنسخة 2027 سيفتح في أوائل يوليو 2026، مع استمرار الهدف الأساس للمهرجان في توفير مساحة موحدة لمطوري الألعاب والناشرين والمستثمرين للتواصل وتبادل الخبرات واستكشاف التقنيات الجديدة التي تشكّل مستقبل صناعة الألعاب على مستوى العالم.