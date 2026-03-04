لمحبي الجيمز.. إليك أفضل هاتف ألعاب بمواصفات احترافية في 2026

كشفت شركة نوبيا عن هاتف نوبيا نيو 5 جي تي في مؤتمر MWC برشلونة 2026. يستهدف الهاتف اللاعبين الشباب ومستخدمي الجيل Z مع التركيز على أداء التبريد وأدوات التحكم في الألعاب والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

هاتف نوبيا نيو 5 جي تي



يُعدّ هاتف نوبيا نيو 5 جي تي الهاتف الوحيد في فئته المزود بمروحة تبريد نشطة مدمجة. كما يتميز بمساحة تبريد تبلغ 29,508 مم² وتصميم قناة تدفق الهواء الذي يوجه تدفق الهواء فوق المعالج والبطارية. صُمم هذا النظام للتحكم في الحرارة والحفاظ على معدلات إطارات ثابتة أثناء جلسات اللعب الطويلة.



نوبيا نيو 5 جي تي

هاتف نوبيا نيو 5 جي تي





يعمل الجهاز بمعالج MediaTek D7400 بتقنية 4 نانومتر وذاكرة LPDDR5 بسرعة 6400 ميجابت في الثانية.

يأتي هاتف نوبيا نيو 5 جي تي مزودًا بتقنية نيو تريغرز 5.0 بتردد 550 هرتز للتحكم بأربعة أصابع. ويدعم زمن استجابة أقل من 5.5 مللي ثانية ومعدل أخذ عينات للمس يبلغ 3049 هرتز. كما تحافظ تقنية ماجيك تاتش 3.0 على استجابة الشاشة حتى مع الأصابع المبللة أو المتعرقة.

يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 4500 شمعة. كما تدعم تقنية حماية العين المعتمدة من SGS تقليل إجهاد العين

يوفر الهاتف وضع الشحن الفائق بنسبة 5% ما يصل إلى 23 دقيقة من اللعب أو 29 ساعة من وضع الاستعداد. وتتيح خاصية الشحن المباشر تشغيل الجهاز أثناء اللعب دون الحاجة إلى شحن البطارية.

يتميز جهاز Neo 5 GT بظهر مسطح تمامًا بدون بروز للكاميرا، وزوايا دائرية، وكابل شحن بزاوية 90 درجة. كما يتضمن مكبرات صوت ستيريو مزدوجة بتقنية DTS:X Ultra، ومحرك خطي على المحور X، وإضاءة RGB تتفاعل أثناء اللعب.

الأسعار والتوافر

سيتم إطلاق الجهاز عالمياً بدءاً من جنوب شرق آسيا في مارس بسعر يبدأ من 399 يورو.