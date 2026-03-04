قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقق فاخرة في التجمع.. التحقيق في استيلاء صاحب شركة عقارات على 8 ملايين جنيه بإمبابة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
26 مارس.. جلسة النطق بالحكم علي قاتل صغار المنوفية بعد تأييد الرأي الشرعي بإعدامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمحبي الجيمز.. إليك أفضل هاتف ألعاب بمواصفات احترافية في 2026

هاتف نوبيا
هاتف نوبيا
لمياء الياسي

كشفت شركة نوبيا عن هاتف نوبيا نيو 5 جي تي في مؤتمر MWC برشلونة 2026. يستهدف الهاتف اللاعبين الشباب ومستخدمي الجيل Z مع التركيز على أداء التبريد وأدوات التحكم في الألعاب والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

هاتف نوبيا نيو 5 جي تي
 

يُعدّ هاتف نوبيا نيو 5 جي تي الهاتف الوحيد في فئته المزود بمروحة تبريد نشطة مدمجة. كما يتميز بمساحة تبريد تبلغ 29,508 مم² وتصميم قناة تدفق الهواء الذي يوجه تدفق الهواء فوق المعالج والبطارية. صُمم هذا النظام للتحكم في الحرارة والحفاظ على معدلات إطارات ثابتة أثناء جلسات اللعب الطويلة.


نوبيا نيو 5 جي تي

هاتف نوبيا نيو 5 جي تي


 

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek D7400 بتقنية 4 نانومتر وذاكرة LPDDR5 بسرعة 6400 ميجابت في الثانية. 
يأتي هاتف نوبيا نيو 5 جي تي مزودًا بتقنية نيو تريغرز 5.0 بتردد 550 هرتز للتحكم بأربعة أصابع. ويدعم زمن استجابة أقل من 5.5 مللي ثانية ومعدل أخذ عينات للمس يبلغ 3049 هرتز. كما تحافظ تقنية ماجيك تاتش 3.0 على استجابة الشاشة حتى مع الأصابع المبللة أو المتعرقة.

يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 4500 شمعة. كما تدعم تقنية حماية العين المعتمدة من SGS تقليل إجهاد العين

يوفر الهاتف وضع الشحن الفائق بنسبة 5% ما يصل إلى 23 دقيقة من اللعب أو 29 ساعة من وضع الاستعداد. وتتيح خاصية الشحن المباشر تشغيل الجهاز أثناء اللعب دون الحاجة إلى شحن البطارية.

يتميز جهاز Neo 5 GT بظهر مسطح تمامًا بدون بروز للكاميرا، وزوايا دائرية، وكابل شحن بزاوية 90 درجة. كما يتضمن مكبرات صوت ستيريو مزدوجة بتقنية DTS:X Ultra، ومحرك خطي على المحور X، وإضاءة RGB تتفاعل أثناء اللعب.

الأسعار والتوافر

سيتم إطلاق الجهاز عالمياً بدءاً من جنوب شرق آسيا في مارس بسعر يبدأ من 399 يورو.

هاتف نوبيا نيو 5 جي تي هاتف نوبيا شركة نوبيا الشحن السريع الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

كثافات مرورية متحركة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 215 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

صورة أرشيفية

ضبط 8 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات بالغربية

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد