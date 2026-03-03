قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
الرئيس الإيطالي: الحرب قريبة منا.. ويجب تجنب الانجراف لعواقب حتمية
وزير الخارجية يفتتح مكتب تصديقات متنقل بالعاصمة الإدارية لتعزيز الخدمات القنصلية
حصار الضفة.. إسرائيل تغلق كل المعابر وتصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين
مدبولي: الإعلان عن الحدين الأدنى والأقصى للأجور في آخر مارس
نيويورك تايمز: قرار ترامب بالمواجهة مع إيران أكبر مقامرة خلال رئاسته لأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مع قرب انطلاقه عالميا .. أهم مواصفات هاتف Find X9 Ultra

هاتف Find X9 Ultra
هاتف Find X9 Ultra
لمياء الياسين

أكدت شركة أوبو أن هاتف Find X9 Ultra سيُطرح عالميًا في وقت لاحق من هذا العام، ما يُمثل خطوة هامة لسلسلة هواتفها المتميزة Ultra. وقد أُعلن عن ذلك خلال فعالية إعلامية للشركة في مؤتمر MWC 2026 في برشلونة، حيث سلط المسؤولون التنفيذيون الضوء على تركيز الجهاز القوي على الجيل القادم من التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة.

مواصفات هاتف Oppo Find X9 Ultra عالمياً
 

وقال مسئولون تنفيذيون في Oppo بأن طراز Ultra الجديد يعد مصمم لوضع معيار أعلى في تصوير الهواتف الذكية. سيتم الإعلان عن المواصفات الكاملة والأسعار وجداول التوزيع الإقليمية مع اقتراب موعد الإطلاق.
تشير التقارير إلى أن هاتف Find X9 Ultra قد يأتي بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.82 بوصة بدقة 2K، على غرار سابقه ويدعم معدل تحديث 144 هرتز، فمن المتوقع أن يقدم الإصدار النهائي المخصص للبيع معدل تحديث 120 هرتز.

وبالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يضم الهاتف نظام كاميرا رباعي العدسات ، يتألف من مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة بيريسكوب إضافية بدقة 50 ميجابكسل. أما بالنسبة لصور السيلفي، فقد يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Oppo Find X9 Ultra عالمياً

قدرات الشحن 

على الجانب الآخر من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، وأن يأتي بنظام ColorOS 16 المبني على Android 16. ويُقال إن سعة البطارية تبلغ حوالي 7050 مللي أمبير، وهي أقل قليلاً من سعة بطارية Find X9 Pro البالغة 7500 مللي أمبير، ولكنها أكبر من سعة بطارية Find X8 Ultra البالغة 6100 مللي أمبير . وقد يدعم الجهاز الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

هاتف Honor Magic 9 Pro شركة أوبو هاتف Find X9 Ultra مؤتمر MWC 2026 الهواتف المحمولة التصوير الفوتوغرافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

جولة وزير النقل

وزير النقل يتفقد ورش عربات جبل الزيتون بالإسكندرية | صور

السمبوسة

طريقة عمل السمبوسة بالفرن.. اترحمي من طرطشة الزيت

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

التنمية المحلية: ملفات التقنين والمتغيرات المكانية والموجة 28 لإزالة التعديات على رأس الأولويات

بالصور

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد