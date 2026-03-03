مع قرب انطلاقه عالميا .. أهم مواصفات هاتف Find X9 Ultra

أكدت شركة أوبو أن هاتف Find X9 Ultra سيُطرح عالميًا في وقت لاحق من هذا العام، ما يُمثل خطوة هامة لسلسلة هواتفها المتميزة Ultra. وقد أُعلن عن ذلك خلال فعالية إعلامية للشركة في مؤتمر MWC 2026 في برشلونة، حيث سلط المسؤولون التنفيذيون الضوء على تركيز الجهاز القوي على الجيل القادم من التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة.

مواصفات هاتف Oppo Find X9 Ultra عالمياً



وقال مسئولون تنفيذيون في Oppo بأن طراز Ultra الجديد يعد مصمم لوضع معيار أعلى في تصوير الهواتف الذكية. سيتم الإعلان عن المواصفات الكاملة والأسعار وجداول التوزيع الإقليمية مع اقتراب موعد الإطلاق.

تشير التقارير إلى أن هاتف Find X9 Ultra قد يأتي بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.82 بوصة بدقة 2K، على غرار سابقه ويدعم معدل تحديث 144 هرتز، فمن المتوقع أن يقدم الإصدار النهائي المخصص للبيع معدل تحديث 120 هرتز.

وبالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يضم الهاتف نظام كاميرا رباعي العدسات ، يتألف من مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة بيريسكوب إضافية بدقة 50 ميجابكسل. أما بالنسبة لصور السيلفي، فقد يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

قدرات الشحن

على الجانب الآخر من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، وأن يأتي بنظام ColorOS 16 المبني على Android 16. ويُقال إن سعة البطارية تبلغ حوالي 7050 مللي أمبير، وهي أقل قليلاً من سعة بطارية Find X9 Pro البالغة 7500 مللي أمبير، ولكنها أكبر من سعة بطارية Find X8 Ultra البالغة 6100 مللي أمبير . وقد يدعم الجهاز الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.