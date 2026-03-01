قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم تصاعد الضربات العسكرية.. عودة الهدوء لسوق الذهب المحلي بختام تعاملات الأحد
أحمد موسى: غلق مضيق هرمز يهدد التجارة العالمية.. ومصر مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب
تبكير صرف مرتبات مارس 2026 في مصر .. اعرف هتقبض امته قبل العيد
القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. أمطار تمتد للقاهرة واضطراب ملاحي مع استمرار موجة الصقيع
الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
تكنولوجيا وسيارات

أكثر من 35 لعبة جديدة قادمة إلى Xbox هذا الأسبوع

احمد الشريف

كشفت منصة TrueAchievements، أن أسبوع 2 مارس 2026 يشهد طرح أكثر من 35 لعبة جديدة على منصات Xbox المختلفة، تشمل ألعابًا قصصية وعناوين مستقلة وألعابًا استراتيجية، إلى جانب بعض الإصدارات الكبيرة المنتظرة. 

وأوضحت المنصة، أن هذه الألعاب تتوزع بين Xbox Series X|S وXbox One والحاسب عبر Play Anywhere، مع دعم عدد منها لخدمة Xbox Game Pass منذ اليوم الأول، ما يمنح المشتركين فرصة تجربة عناوين جديدة دون تكلفة إضافية. 

أبرز الألعاب الصادرة بين 2 و6 مارس

 أشارت TrueAchievements إلى أن الأسبوع يتضمن إطلاق لعبة Kingdom Come: Deliverance 2 ضمن مكتبة Game Pass في 3 مارس، وهي لعبة تقمص أدوار تاريخية تركز على الواقعية في أسلوب القتال والعالم المفتوح.

 أكدت المنصة أن لعبة Planet of Lana II تنضم أيضًا إلى Game Pass في 3 مارس، لتكمل قصة الجزء الأول بأسلوب فني مميز وألغاز منصات، إلى جانب إصدار Legacy of Kain: Defiance Remastered في 3 مارس بنسخة محسّنة تدعم رسومات عالية الدقة وكاميرا محدثة.

ألعاب ضخمة أخرى قادمة إلى منصات Xbox

وأوضحت التقارير ، أن الأسبوع يشهد كذلك إطلاق Marathon، وهو عنوان شوتر تنافسي جديد من استوديو Bungie، إلى جانب ألعاب مثل Toxic Commando وCrimson Desert وGreedfall 2 وWWE 2K26 وPlanet of Lana II التي تحظى باهتمام خاص من مجتمع Xbox. 

أشارت المنصة إلى أن هذه الإصدارات تنضم إلى ألعاب أخرى أصغر حجمًا، مثل ألعاب الألغاز والمنصات والاستراتيجيات، ما يجعل جدول الإطلاقات الأسبوعي مزدحمًا على نحو يمنح اللاعبين خيارات متنوعة بين التجارب الكبيرة والعناوين المستقلة.

