أكثر من 35 لعبة جديدة قادمة إلى Xbox هذا الأسبوع

كشفت منصة TrueAchievements، أن أسبوع 2 مارس 2026 يشهد طرح أكثر من 35 لعبة جديدة على منصات Xbox المختلفة، تشمل ألعابًا قصصية وعناوين مستقلة وألعابًا استراتيجية، إلى جانب بعض الإصدارات الكبيرة المنتظرة.

وأوضحت المنصة، أن هذه الألعاب تتوزع بين Xbox Series X|S وXbox One والحاسب عبر Play Anywhere، مع دعم عدد منها لخدمة Xbox Game Pass منذ اليوم الأول، ما يمنح المشتركين فرصة تجربة عناوين جديدة دون تكلفة إضافية.

أبرز الألعاب الصادرة بين 2 و6 مارس

أشارت TrueAchievements إلى أن الأسبوع يتضمن إطلاق لعبة Kingdom Come: Deliverance 2 ضمن مكتبة Game Pass في 3 مارس، وهي لعبة تقمص أدوار تاريخية تركز على الواقعية في أسلوب القتال والعالم المفتوح.

أكدت المنصة أن لعبة Planet of Lana II تنضم أيضًا إلى Game Pass في 3 مارس، لتكمل قصة الجزء الأول بأسلوب فني مميز وألغاز منصات، إلى جانب إصدار Legacy of Kain: Defiance Remastered في 3 مارس بنسخة محسّنة تدعم رسومات عالية الدقة وكاميرا محدثة.

ألعاب ضخمة أخرى قادمة إلى منصات Xbox

وأوضحت التقارير ، أن الأسبوع يشهد كذلك إطلاق Marathon، وهو عنوان شوتر تنافسي جديد من استوديو Bungie، إلى جانب ألعاب مثل Toxic Commando وCrimson Desert وGreedfall 2 وWWE 2K26 وPlanet of Lana II التي تحظى باهتمام خاص من مجتمع Xbox.

أشارت المنصة إلى أن هذه الإصدارات تنضم إلى ألعاب أخرى أصغر حجمًا، مثل ألعاب الألغاز والمنصات والاستراتيجيات، ما يجعل جدول الإطلاقات الأسبوعي مزدحمًا على نحو يمنح اللاعبين خيارات متنوعة بين التجارب الكبيرة والعناوين المستقلة.