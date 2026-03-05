أخبار التكنولوجيا| جهاز لوحي خارق للألعاب.. أجهزة تتلقى تحديث ColorOS 16

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر

بدأت شركة Red Magic بالترويج لجهاز جديد في فئة أجهزة الألعاب اللوحية صغيرة الحجم، وذلك بعد فترة وجيزة من إطلاق Lenovo لجهاز Lenovo Tab Gen 5 في مؤتمر MWC 2026 وتحظى الأجهزة اللوحية الأصغر حجماً والأعلى أداءً باهتمام متزايد، ويبدو أن Red Magic مستعدة للانضمام إلى هذا التوجه

لابتوب لمحدودي الدخل .. "أبل" تفاجئ السوق بـ MacBook Neo

أطلقت شركة أبل سلسلة من حواسيب ماك بوك المحمولة والتي تبدأ بسعر 1,099 دولارًا، وذلك في محاولة لجذب العملاء بأجهزة جديدة في سوق الحواسيب الشخصية.

يشمل الجيل الجديد من أجهزة ماك بوك لطرازي ماك بوك برو وماك بوك آير، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من أعمال الحواسيب الشخصية لدى الشركة، كما كانت محورية في دفع شركة "أبل" وذلك نحو تصنيع رقائق مخصصة

هل هاتفك منهم .. أجهزة تتلقى تحديث ColorOS 16 تعرف عليها

تُنهي شركة أوبو طرح نظام التشغيل ColorOS 16، حيث أعلنت عن الجدول الزمني للتحديث لآخر دفعة من الأجهزة المؤهلة

ويركز الجدول الزمني، المقرر في مارس 2026، بشكل أساسي على الأجهزة متوسطة المدى، مثل سلسلة Oppo F31، وReno 12F، وReno12 FS، وK12x 5G، وغيرها.

أداء قوي وسعر منافس.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

أعلنت شركة ريلمي عن هاتف ريلمي نارزو باور 5G والذي يتميز ببطارية ضخمة بسعة 10001 مللي أمبير، ومعالج Dimensity 7400 Ultra، وشاشة AMOLED منحنية الحواف.

كما يضم الهاتف شريحة ذكاء اصطناعي مخصصة لتحسين أداء الألعاب وكفاءتها.

إليكم أهم مواصفاته وميزاته وسعر هاتف نارزو الجديد.

بميزات احترافية وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

من المتوقع أن تكشف شركة ون بلس عن هاتفها الجديد ون بلس 16 في أكتوبر من هذا العام في الصين ونظرًا للانتقادات التي وُجهت إلى هاتف ون بلس 15 بسبب ضعف كاميراته

إلا أن الشائعات الأخيرة تشير إلى أن خليفته قد يأتي بكاميرا محسّنة بشكل ملحوظ. ووفقا للتسريبات قد يضم هاتف ون بلس 16 نفس نظام التصوير المتوقع ظهوره لأول مرة في هاتف فايند إن 6 القابل للطي. والآن، ظهر تسريب جديد يكشف عن مواصفات الكاميرا الخلفية لهاتف إن 6، مما يُعطي لمحة عما قد يُقدمه ون بلس 16 في مجال التصوير.