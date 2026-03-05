قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تشتعل.. حريق هائل يندلع في مصفاة بابكو بعد هجوم صاروخي إيراني
الركراكي يرحل عن المغرب ويخطط لخوض تجربة تدريبية أوروبية
تصعيد خطير.. سموتريتش يهدد بتكرار سيناريو خان يونس في قلب بيروت
شيخ الأزهر لملك الأردن: نرفض الإعتداء الإيراني على سيادة المملكة والدول العربية
رميت نفسي من الطيارة .. مايا دياب تكشف تفاصيل مخاطرة نادمة عليها
سماء الخليج تشتعل .. قطر تُسقط قاذفات إيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي
مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة
لا مكان لرقصة الشياطين.. لاريجاني يعلق على الخطط الأمريكية لتنفيذ اجتياح بري لإيران
عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| جهاز لوحي خارق للألعاب.. أجهزة تتلقى تحديث ColorOS 16

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر

بدأت شركة Red Magic بالترويج لجهاز جديد في فئة أجهزة الألعاب اللوحية صغيرة الحجم، وذلك بعد فترة وجيزة من إطلاق Lenovo لجهاز Lenovo Tab Gen 5 في مؤتمر MWC 2026 وتحظى الأجهزة اللوحية الأصغر حجماً والأعلى أداءً باهتمام متزايد، ويبدو أن Red Magic مستعدة للانضمام إلى هذا التوجه 

لابتوب لمحدودي الدخل .. "أبل" تفاجئ السوق بـ MacBook Neo

أطلقت شركة أبل سلسلة من حواسيب ماك بوك المحمولة والتي تبدأ بسعر  1,099 دولارًا، وذلك في محاولة لجذب العملاء بأجهزة جديدة في سوق الحواسيب الشخصية.

يشمل الجيل الجديد من أجهزة ماك بوك لطرازي ماك بوك برو وماك بوك آير، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من أعمال الحواسيب الشخصية لدى الشركة، كما كانت محورية في دفع شركة "أبل" وذلك نحو تصنيع رقائق مخصصة

هل هاتفك منهم .. أجهزة تتلقى تحديث ColorOS 16 تعرف عليها

تُنهي شركة أوبو طرح نظام التشغيل ColorOS 16، حيث أعلنت عن الجدول الزمني للتحديث لآخر دفعة من الأجهزة المؤهلة

ويركز الجدول الزمني، المقرر في مارس 2026، بشكل أساسي على الأجهزة متوسطة المدى، مثل سلسلة Oppo F31، وReno 12F، وReno12 FS، وK12x 5G، وغيرها.

أداء قوي وسعر منافس.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

أعلنت شركة ريلمي عن هاتف ريلمي نارزو باور 5G والذي يتميز ببطارية ضخمة بسعة 10001 مللي أمبير، ومعالج Dimensity 7400 Ultra، وشاشة AMOLED منحنية الحواف.

 كما يضم الهاتف شريحة ذكاء اصطناعي مخصصة لتحسين أداء الألعاب وكفاءتها. 

إليكم أهم مواصفاته وميزاته وسعر هاتف نارزو الجديد.

بميزات احترافية وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

من المتوقع أن تكشف شركة ون بلس عن هاتفها الجديد ون بلس 16 في أكتوبر من هذا العام في الصين ونظرًا للانتقادات التي وُجهت إلى هاتف ون بلس 15 بسبب ضعف كاميراته 

إلا أن الشائعات الأخيرة تشير إلى أن خليفته قد يأتي بكاميرا محسّنة بشكل ملحوظ. ووفقا للتسريبات قد يضم هاتف ون بلس 16 نفس نظام التصوير المتوقع ظهوره لأول مرة في هاتف فايند إن 6 القابل للطي. والآن، ظهر تسريب جديد يكشف عن مواصفات الكاميرا الخلفية لهاتف إن 6، مما يُعطي لمحة عما قد يُقدمه ون بلس 16 في مجال التصوير.

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أحدث التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

موعد صرف مرتبات مارس

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات شهر مارس 2026

ترشيحاتنا

رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

شاهد.. رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك 2026 الجديدة.. مواصفات وأسعار 3 فئات وصور

مازدا 3 موديل 2007

اركب مازدا 3 أوتوماتيك سعرها 400 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

بالصور

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد