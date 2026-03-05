قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
هل هاتفك منهم .. أجهزة تتلقى تحديث ColorOS 16 تعرف عليها

نظام التشغيل ColorOS 16
نظام التشغيل ColorOS 16
لمياء الياسين

تُنهي شركة أوبو طرح نظام التشغيل ColorOS 16، حيث أعلنت عن الجدول الزمني للتحديث لآخر دفعة من الأجهزة المؤهلة

ويركز الجدول الزمني، المقرر في مارس 2026، بشكل أساسي على الأجهزة متوسطة المدى، مثل سلسلة Oppo F31، وReno 12F، وReno12 FS، وK12x 5G، وغيرها.

جدول إطلاق نظام التشغيل ColorOS 16

إطلاق نظام التشغيل ColorOS 16

  • 5 مارس: أوبو F31 برو+ 5G، أوبو F31 برو 5G
  • 6 مارس: أوبو K13x 5G
  • 10 مارس: أوبو رينو 12 إف، أوبو رينو 12 إف إس، أوبو رينو 11 إف إس، أوبو كي 12 إكس 5 جي
  • 17 مارس: أوبو F31 5G

تتلقى بعض هذه الأجهزة، بما في ذلك طرازات Oppo F31 Pro وOppo K13x 5G، تحديث ColorOS 16 بالفعل. قد يقتصر التحديث حاليًا على مناطق محددة، ولكن من المتوقع أن يشمل باقي الأجهزة خلال هذا الشهر.

تحديث ColorOS 16 

أما عن الجدول الزمني لإطلاق نظام التشغيل ColorOS 16 من أوبو في مارس 2026
إذا كان جهاز أوبو الخاص بك مدرجًا في القائمة السابقة، فمن المتوقع أن يصلك تحديث ColorOS 16 هذا الشهر. للتحقق يدويًا من وجود تحديثات متاحة، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرامج.

ضع في اعتبارك أن هذا تحديث رئيسي، وبالتالي سيبلغ حجم التحديث بضعة جيجابايتات. لذا، تأكد من وجود مساحة تخزين كافية في جهازك وأن شحنه لا يقل عن 50% لضمان ترقية سلسة إلى ColorOS 16.

مع اقتراب إطلاق نظام ColorOS 16 من الاكتمال، تشير التقارير إلى أن شركة أوبو تعمل بالفعل على تحديثها الرئيسي التالي المبني على نظام Android 17. وقد أصدرت جوجل بالفعل أول نسختين تجريبيتين عامتين، ومن المتوقع إصدار المزيد خلال الأسابيع القادمة. ومن المرجح أن تصل النسخة المستقرة في الربع الثالث من عام 2026

