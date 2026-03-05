هل هاتفك منهم .. أجهزة تتلقى تحديث ColorOS 16 تعرف عليها

تُنهي شركة أوبو طرح نظام التشغيل ColorOS 16، حيث أعلنت عن الجدول الزمني للتحديث لآخر دفعة من الأجهزة المؤهلة

ويركز الجدول الزمني، المقرر في مارس 2026، بشكل أساسي على الأجهزة متوسطة المدى، مثل سلسلة Oppo F31، وReno 12F، وReno12 FS، وK12x 5G، وغيرها.

جدول إطلاق نظام التشغيل ColorOS 16

5 مارس: أوبو F31 برو+ 5G، أوبو F31 برو 5G

أوبو F31 برو+ 5G، أوبو F31 برو 5G 6 مارس: أوبو K13x 5G

أوبو K13x 5G 10 مارس: أوبو رينو 12 إف، أوبو رينو 12 إف إس، أوبو رينو 11 إف إس، أوبو كي 12 إكس 5 جي

أوبو رينو 12 إف، أوبو رينو 12 إف إس، أوبو رينو 11 إف إس، أوبو كي 12 إكس 5 جي 17 مارس: أوبو F31 5G

تتلقى بعض هذه الأجهزة، بما في ذلك طرازات Oppo F31 Pro وOppo K13x 5G، تحديث ColorOS 16 بالفعل. قد يقتصر التحديث حاليًا على مناطق محددة، ولكن من المتوقع أن يشمل باقي الأجهزة خلال هذا الشهر.

تحديث ColorOS 16

أما عن الجدول الزمني لإطلاق نظام التشغيل ColorOS 16 من أوبو في مارس 2026

إذا كان جهاز أوبو الخاص بك مدرجًا في القائمة السابقة، فمن المتوقع أن يصلك تحديث ColorOS 16 هذا الشهر. للتحقق يدويًا من وجود تحديثات متاحة، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرامج.

ضع في اعتبارك أن هذا تحديث رئيسي، وبالتالي سيبلغ حجم التحديث بضعة جيجابايتات. لذا، تأكد من وجود مساحة تخزين كافية في جهازك وأن شحنه لا يقل عن 50% لضمان ترقية سلسة إلى ColorOS 16.

مع اقتراب إطلاق نظام ColorOS 16 من الاكتمال، تشير التقارير إلى أن شركة أوبو تعمل بالفعل على تحديثها الرئيسي التالي المبني على نظام Android 17. وقد أصدرت جوجل بالفعل أول نسختين تجريبيتين عامتين، ومن المتوقع إصدار المزيد خلال الأسابيع القادمة. ومن المرجح أن تصل النسخة المستقرة في الربع الثالث من عام 2026