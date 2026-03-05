قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أداء قوي وسعر منافس.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هاتف ريلمي
هاتف ريلمي
لمياء الياسين

أعلنت شركة ريلمي عن هاتف ريلمي نارزو باور 5G والذي يتميز ببطارية ضخمة بسعة 10001 مللي أمبير، ومعالج Dimensity 7400 Ultra، وشاشة AMOLED منحنية الحواف.

 كما يضم الهاتف شريحة ذكاء اصطناعي مخصصة لتحسين أداء الألعاب وكفاءتها. 

إليكم أهم مواصفاته وميزاته وسعر هاتف نارزو الجديد.

مواصفات وميزات هاتف Realme Narzo Power
 

يتميز هاتف Realme Narzo Power 5G بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز، تدعم ما يصل إلى 1.07 مليار لون. 

تصل الشاشة إلى ذروة سطوع تصل إلى 6500 شمعة، وهي محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i. صُمم الجهاز مع مراعاة المتانة، ويحمل تصنيفات IP66 وIP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء.
 

يعمل الهاتف الذكي بمعالج MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G . كما يتضمن شريحة HyperVision+ AI، التي تعمل كمعالج ثانوي للمساعدة في تحسين أداء الألعاب والمؤثرات البصرية.

مواصفات وميزات هاتف Realme Narzo Power

 يعمل هاتف Realme Narzo Power بنظام ريلمي  UI 7.0 المبني على نظام Android 16. وتلتزم الشركة بتوفير تحديثات نظام Android لمدة ثلاث سنوات وتحديثات أمنية لمدة أربع سنوات لمستخدمي Narzo Power.

من أبرز مميزاته بطاريته الضخمة بسعة 10001 مللي أمبير، وهي أكبر بكثير من معظم بطاريات الهواتف الذكية المتوفرة حاليًا. تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 80 واط، ما يُمكّن من شحن الجهاز إلى 50% في حوالي 36 دقيقة. كما يوفر الهاتف ميزة الشحن العكسي بقوة 27 واط، ما يسمح له بشحن أجهزة أخرى.

سعر هاتف Realme Narzo Power 

يبلغ سعر هاتف Narzo Power بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت 27,999 روبية، بينما يبلغ سعر نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت 29,999 روبية. 

يتوفر الهاتف بلوني تيتان سيلفر وتيتانيوم بلو. مع عروض البيع الأولى التي تشمل خصومات البنوك ومزايا سعرية، ينخفض ​​السعر المبدئي الفعلي إلى 23,999 روبية.

يبدأ البيع الأول في 5 مارس الساعة 12 ظهرًا عبر موقع realme.com وأمازون. كما يمكن للمشترين الحصول على مزايا بقيمة 3999 روبية، تشمل عروضًا بنكية وخصومات على الاستبدال وضمانًا لمدة 4 سنوات على البطارية خلال فترة البيع الأولى.

