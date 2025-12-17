أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025

شهد سعر الذهب اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025، استقرارًا في نهاية التعاملات، بعد انخفاضه خلال تعاملات اليوم،إذ تراجع عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 10 جنيهات.



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 نحو 6542.75 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025، يسجل نحو 5725 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 نحو 4907.25 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب 46000 جنيهًا خلال تداولات اليوم.



سعر أوقية الذهب اليوم

حقق سعر أوقية الذهب في بداية تداولات اليوم، نحو 4300.12 دولار.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.