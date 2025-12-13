قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيك موكا بارد .. بمذاق لذيذ

هاجر هانئ

قدمت الشيف نيرمين هنو، مقدمة برنامج زي السكر، طريقة عمل كيك موكا بارد فهي من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

مقادير كيك موكا بارد


● 700 مل كريمة خفق باردة

● 50 جرام سكر بودرة

● 4 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

● 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

● ¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة

● رشة ملح ناعم

● 300 جرام بسكويت ويفر بالشوكولاتة

● كاكاو للتزيين

طريقة تحضير كيك موكا بارد


بطن قالب إنجليش كيك بشرائط متقاطعة من النايلون تغطي الجوانب الأربعة بشكل واسع.
أضف الكريمة الثقيلة، السكر البودرة، مسحوق القهوة، القرفة، جوزة الطيب، الملح إلى وعاء كبير. استخدم مضربا كهربائيا لخفق المزيج حتى تتشكل قمم ناعمة.
ضع نحو 2 كوب من خليط الكريمة في القالب وافرده بطبقة متساوية.
ضع ملعقة كبيرة ممتلئة من الكريمة على أحد جانبي كل قطعة بسكويت ورتبها بإحكام في القالب من جانب طويل إلى الآخر، مكونًا 3 إلى 4 صفوف من نحو 10 قطع لكل صف. (يجب أن يقف البسكويت على حافته، بحيث عند تقطيع الكيك النهائي عرضيًا، تحصل على نمط مخطط جميل).
ساوي الكريمة المتبقية فوق البسكويت، مع التأكد من توزيع الكريمة حتى حواف القالب.
حرك القالب برفق على الطاولة لمساعدة الكريمة على الاستقرار بين البسكويت.
أي بسكويت متبقي يمكن وضعه مسطحًا في طبقة واحدة فوق الكريمة.
لف الكيك بإحكام باستخدام البلاستيك المتدلي، اضغط بلطف وضعه في الثلاجة لمدة ليلة على الأقل وحتى يومين.
يمكن تجميده لمدة ساعة قبل التقديم لتسهيل التقطيع.
عند الرغبة في التقديم، فك الغلاف العلوي للكيك واقلبه على طبق التقديم رأسًا على عقب.
أزل البلاستيك واسحب ملعقة برفق فوق الكيك لعمل نمط زخرفي.
رش مسحوق الكاكاو إذا رغبت. قطّع الكيك عرضيًا وقدمه. امسح السكين بين كل قطعة وأخرى للحصول على شرائح مرتبة.
إذا كان الكيك مجمدًا قليلاً، اتركه ليصبح دافئًا قليلًا قبل التقديم.

