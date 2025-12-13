طريقة عمل نجرسكو بمذاق لا يقاوم

نجرسكو من الأطباق الرئيسية والشهية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، ويمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج “أميرة في المطبخ”، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل نجرسكو، فيما يلي:

مقادير نجرسكو



● مكرونة شرائط مسلوقة

● صدور دجاج شرائح

● ثوم مفروم

● فلفل رومى مفروم ناعم

● ملح

● فلفل أسود

● قرفة

● زبدة

● دقيق

● لبن

● كريمة

● 2 كوب جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير نجرسكو



يشوح الدجاج في الزبدة ويتبل بالملح والتوابل.

يشوح الدقيق في الزبدة ويضاف اللبن والكريمة ونقلب.

في بايركس يضاف خليط الدجاج مع المكرونة والصوص والجبن على الوجه وتطهى بالفرن وتقدم.