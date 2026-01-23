بهاف ستومك.. مي القاضي تستعرض رشاقتها

شاركت الفنانة مي القاضي، جمهورها صورة جديدة من احدث جلسه تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطف القاضي، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة لافتة مرتدية هاف ستومك وبنطلون باللون الرمادي، كشفت عن جمالها ورشاقتها.



وكشفت مي القاضي، حقيقة شائعة عمرها الذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "يا جماعة حرام عليكم انا مش عارفه مين اللي قال إن عمري 40 سنة".

وأضافت "القاضي"، خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "mbc مصر" الفضائية، أن عمرها الحقيقي 35 عامًا وستكمل عامها الـ 36 آخر هذا العام.