وزير الرياضة: مشروع تطوير كرة القدم المصرية يهدف لاستعادة الريادة الإفريقية
طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
محامي مي القاضي: يجب حماية الفنانين والمشاهير من حملات التشويه

محمد البدوي

قال مجدي بدر محامي الفنانة مي القاضي، إنّ جرائم التشهير الإلكتروني وفبركة الصور أو الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي يُعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة، حيث تبدأ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة المالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكداً أن القاضي مخير في تطبيق العقوبة وفق حجم الجريمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن بعض الجرائم تصل إلى درجة الابتزاز أو النشر الذي يهدد حياة الشخص، في هذه الحالة تصل العقوبة إلى جنايات تصل إلى 7 سنوات سجن.

فبركة صور أو تهديد

وأكد، أن القانون يميز بين كل جريمة حسب نوعها، سواء كانت جنحة نشر أو فبركة صور أو تهديد، وكل حالة لها عقوبتها، موضحًا، أن الهدف من القانون هو ردع المتعدين وحماية حياة الفنانين والمشاهير من أي تجاوزات على الإنترنت.

وأشار بدر إلى أهمية تشديد العقوبة وزيادة الإجراءات التقنية في متابعة الجرائم الإلكترونية، مشدداً على أن التكنولوجيا الحديثة، إذا تم توظيفها بالشكل الصحيح، قادرة على الوصول للمسؤولين عن صفحات التشويه حتى لو كانت خارج مصر، كما هو معمول في بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية.

الفنانة مي القاضي مي القاضي التشهير الإلكتروني جرائم التشهير الإلكتروني

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم لمواجهة تسارع العصر

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم

دعاء ليلة الجمعة الأولى من شعبان

دعاء ليلة الجمعة الأولى من شعبان .. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات

الصلاة

هل تفسد الصلاة إذا خرج ريح أثناء الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

أطعمة شائعة تدمر صحة الأمعاء بصمت.. خبراء يحذرون من تأثيرها على الجهاز الهضمي

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

