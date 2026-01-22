محامي مي القاضي: يجب حماية الفنانين والمشاهير من حملات التشويه

قال مجدي بدر محامي الفنانة مي القاضي، إنّ جرائم التشهير الإلكتروني وفبركة الصور أو الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي يُعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة، حيث تبدأ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة المالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكداً أن القاضي مخير في تطبيق العقوبة وفق حجم الجريمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن بعض الجرائم تصل إلى درجة الابتزاز أو النشر الذي يهدد حياة الشخص، في هذه الحالة تصل العقوبة إلى جنايات تصل إلى 7 سنوات سجن.

فبركة صور أو تهديد

وأكد، أن القانون يميز بين كل جريمة حسب نوعها، سواء كانت جنحة نشر أو فبركة صور أو تهديد، وكل حالة لها عقوبتها، موضحًا، أن الهدف من القانون هو ردع المتعدين وحماية حياة الفنانين والمشاهير من أي تجاوزات على الإنترنت.

وأشار بدر إلى أهمية تشديد العقوبة وزيادة الإجراءات التقنية في متابعة الجرائم الإلكترونية، مشدداً على أن التكنولوجيا الحديثة، إذا تم توظيفها بالشكل الصحيح، قادرة على الوصول للمسؤولين عن صفحات التشويه حتى لو كانت خارج مصر، كما هو معمول في بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية.