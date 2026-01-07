القبض على شخصين لنشرهم فيديو تشهير ببعض المواطنين بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتلفظ بعبارات مسيئة والتشهير ببعض المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من (4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "أول العامرية ، الدخيلة") بتضررهم من (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) لقيامهما بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما "مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية" ، وبمواجهتهما قررا بقيامهما بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه منذ أكثر من عامين على صفحتهما بمواقع التواصل الإجتماعى، وأضافا بحذفه فى حينه والإعتذار، إلا أنهما فى وقت لاحق فوجئا بقيام أحد الأشخاص بإعادة نشره مرة أخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.