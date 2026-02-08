سعر الذهب صباح اليوم 8-2-2026

استقرت أسعار الذهب في أول تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026 داخل محلات تداول المشغولات الذهبية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الذهب ثابت

ويستمر استقرار سعر جرام الذهب بأول تداولات مسجلة اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب مقدار 60 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وتعرض سعر المعدن الأصفر لتراجع بقيمة بلغت 130 جنيه في المتوسط خلال اليومين الماضيين.

خلال الأسابيع الماضية فقد سعر الذهب ما يقارب من 1200 جنيه في المتوسط من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6675 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7628 جنيه للبيع و 7628 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا نحز 6675 جنيه للبيع و6725 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5721 جنيه للبيع و 5764 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4450 جنيه للبيع و 4483 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.4 ألف جنيه للبيع و 53.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولار للبيع و 4892 دولار للشراء.