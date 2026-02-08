سعر الذهب صباح اليوم 8-2-2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التموين يكشف خطة مُواجهة ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان
هل فقد الأهلي توازنه؟.. «دويدار» يثير الجدل ويشير إلى غياب العمود الفقري للفريق
عاجل | استشهاد شابة فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
بعد مُصادرة 250 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك .. هذه عقوبة غش الأغذية
الجفاف سبب خفي للصداع المُتكرّر .. كيف يؤثر نقص شرب الماء على الدماغ؟
ترامب يزعم : منحت «نصري» تأييدي ففاز في انتخابات هندوراس
رجل أعمال مُقرّب من «ترامب» يشارك في عملية ترحيل سرية لأسرى فلسطينيين إلى تل أبيب | تفاصيل
مستقبل الكرة المصرية| إشادة قوية بمصطفى شوبير بعد تأهل الأهلي: حارس من طراز خاص و«اتولد كبير»
سهرات وصراعات .. مصدر يكشف: إمام عاشور لم يلتقِ صالح جمعة منذ سنة
تشكيل ليفربول المُتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
كان ممكن نخسر 4 مستريح.. أمير هشام يفتح النار: من أسوأ مباريات الأهلي والمدرب المسئول الأول
سعر الدولار اليوم 8-2-2026 في البنوك
استقرت أسعار الذهب في أول تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026 داخل محلات تداول المشغولات الذهبية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الذهب ثابت

ويستمر استقرار سعر جرام الذهب بأول تداولات مسجلة اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب مقدار 60 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس بمختلف الأعيرة الذهبية.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

تحركات الذهب 

وتعرض سعر المعدن الأصفر لتراجع بقيمة بلغت 130 جنيه في المتوسط خلال اليومين الماضيين.

خلال الأسابيع الماضية فقد سعر الذهب ما يقارب من 1200 جنيه في المتوسط من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6675 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7628 جنيه للبيع و 7628 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا نحز 6675 جنيه للبيع و6725 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5721 جنيه للبيع و 5764 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4450 جنيه للبيع و 4483 جنيه للشراء.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.4 ألف جنيه للبيع و 53.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولار للبيع و 4892 دولار للشراء.

