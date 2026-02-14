شوط أول ناري .. صنداونز يتقدم مبكرًا على مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا

حسم فريق صنداونز الجنوب أفريقي نتيجة الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام مولودية الجزائر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة تقام بالتزامن مع مباراة الهلال وسانت لوبوبو لحسم بطاقتي التأهل.

لم ينتظر أصحاب الأرض كثيرًا، حيث نجح برايان ليون في تسجيل هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة السادسة، بعدما تابع تسديدة قوية ارتدت من حارس مرمى مولودية الجزائر، ليضع الكرة في الشباك معلنًا أفضلية سريعة لصنداونز.

الهدف المبكر منح الفريق الجنوب أفريقي دفعة معنوية كبيرة، وأعاد خلط أوراق المجموعة، خاصة في ظل تقارب النقاط قبل انطلاق الجولة الأخيرة.

صراع الصدارة والبطاقة الثانية

يدخل الهلال السوداني الجولة وهو متصدر الترتيب برصيد 8 نقاط، يليه مولودية الجزائر بـ7 نقاط، بينما يحتل صنداونز المركز الثالث بـ6 نقاط، ويتذيل سانت لوبوبو الترتيب بـ5 نقاط.

نتيجة الشوط الأول تعني أن صنداونز يرفع رصيده مؤقتًا إلى 9 نقاط، ما يعزز آماله في خطف إحدى بطاقتي التأهل، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الهلال.

ويكفي الهلال نقطة واحدة لضمان التأهل، كما أن مولودية الجزائر كان يحتاج التعادل فقط لحسم الصعود، لكن التأخر بهدف يضعه تحت ضغط كبير في الشوط الثاني، إذ أن الخسارة تعني خروجه رسميًا من مرحلة المجموعات.

وتقام المباراتان في توقيت واحد عند الثالثة عصرًا، تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، نظرًا لأن نتائج اللقاءين معًا ستحدد هوية الفريقين المتأهلين إلى الدور ربع النهائي