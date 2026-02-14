الشناوي تعليقا على مواجهة الجيش الملكي: هدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا

علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي على مباراة تالمارد الأحمر أمام نظيره الجيش الملكي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي مساء غد الأحد في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي: هدفنا تحقيق الفوز والصعود كمتصدر للمجموعة وسوف نخوض مواجهة الجيش الملكي بروح كل المباريات، بحثا عن الانتصار وإسعاد الجماهير التي ستكون حاضرة في المدرجات لدعم الفريق.وأضاف: نشعر بالسعادة في وجود الجماهير داخل الملعب والدعم الجماهيري يمثل دافعًا كبيرًا للفريق لتقديم أفضل أداء.تابع الشناوي: نركز في عملنا فقط وهدفنا فقط هو الوصول للمركز الأول في المجموعة ثم التتويج باللقب والدوري والفريق يسير بخطوات مميزة في البطولة.واصل: الهدف الأساسي هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب المنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز.واختتم محمد الشناوي حديثه قائلًا: هدفنا الأساسي هو التأهل في الصدارة والفوز على أرضنا ووسط جماهيرنا والتأهل في الصدارة رسالة قوية للمنافسين.