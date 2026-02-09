محمد الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عودة الحارس الدولي محمد الشناوي لحماية عرين الفريق في مواجهة الإسماعيلي المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي قرار الاعتماد على الشناوي بعد غيابه عن بعض المباريات الأخيرة، في إطار سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لمنح الفرصة أكثر من حارس والحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية للجميع.

ومن المنتظر أن يقود الشناوي مرمى الأهلي في لقاء الإسماعيلي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري.

وتُعد عودة الشناوي دفعة قوية للأهلي، خاصة لما يمتلكه الحارس من خبرات كبيرة وثقل فني داخل الملعب، فضلًا عن دوره القيادي في المباريات المهمة.