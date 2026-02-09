صدام خفي بين نجم ريال مدريد والمدير الفني للفريق

يشهد فريق ريال مدريد أزمة داخلية وتوتر متصاعد بين أحد لاعبي الفريق والمدير الفني ألفارو أربيلوا، بحسب ما ورد في تقارير صحفية.

وخاض ريال مدريد مباراة أمس الأحد أمام فالنسيا في إطار مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

وتغلب ريال مدريد على فالنسيا بهدفين دون رد وسجل له ألفارو كاريراس وكيليان مبابي، ويبقى الفريق في الوصافة خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وسلطت الكاميرات الضوء على رد فعل داني كارفاخال أحد قادة ريال مدريد، لحظة مشاركة زميله ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 76 بدلاً من اللاعب الشاب ديفيد خيمينيز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن كارفاخال يشعر بالتهميش من جانب مدربه أربيلوا، وأن اللاعب العائد من الإصابة يشعر أنه جاهز للمشاركة ويرغب في فرصة للعب من أجل المشاركة في كأس العالم مع منتخب إسبانيا.

وفضل أربيلوا الاعتماد على اللاعب الشاب ديفيد خيمينيز وحين قرر استبداله أمام فالنسيا، دفع بترينت ألكسندر أرنولد العائد من الإصابة أيضًا.

وحين سُئل أربيلوا عن الأمر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أوضح المدرب أنه لا يريد المخاطرة بكارفاخال العائد من الإصابة، ويفضل أن يمنحه وقتًا قبل الاعتماد عليه في المباريات.

وعانى كارفاخال من قطع في الرباط الصليبي وخضع لجراحة وتعرض لانتكاسة ومن ثم تعافى من إصابته.

وأشار التقرير إلى أن كارفاخال ظهر وهو يتحدث مع بينتوس، مدرب اللياقة البدنية، ويبدو عليه عدم اليقين بشأن وضعه.

وقد بقي قائد ريال مدريد على مقاعد البدلاء مجددًا بقرار من المدرب، وبدا مستاءً رغم الفوز في اللقاء بملعب ميستايا، الذي لم يتمكن من المشاركة فيه.