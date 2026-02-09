قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدام خفي بين نجم ريال مدريد والمدير الفني للفريق

أربيلوا
أربيلوا
حمزة شعيب

يشهد فريق ريال مدريد أزمة داخلية وتوتر متصاعد بين أحد لاعبي الفريق والمدير الفني ألفارو أربيلوا، بحسب ما ورد في تقارير صحفية.

وخاض ريال مدريد مباراة أمس الأحد أمام فالنسيا في إطار مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

وتغلب ريال مدريد على فالنسيا بهدفين دون رد وسجل له ألفارو كاريراس وكيليان مبابي، ويبقى الفريق في الوصافة خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وسلطت الكاميرات الضوء على رد فعل داني كارفاخال أحد قادة ريال مدريد، لحظة مشاركة زميله ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 76 بدلاً من اللاعب الشاب ديفيد خيمينيز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن كارفاخال يشعر بالتهميش من جانب مدربه أربيلوا، وأن اللاعب العائد من الإصابة يشعر أنه جاهز للمشاركة ويرغب في فرصة للعب من أجل المشاركة في كأس العالم مع منتخب إسبانيا.

وفضل أربيلوا الاعتماد على اللاعب الشاب ديفيد خيمينيز وحين قرر استبداله أمام فالنسيا، دفع بترينت ألكسندر أرنولد العائد من الإصابة أيضًا.

وحين سُئل أربيلوا عن الأمر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أوضح المدرب أنه لا يريد المخاطرة بكارفاخال العائد من الإصابة، ويفضل أن يمنحه وقتًا قبل الاعتماد عليه في المباريات.

وعانى كارفاخال من قطع في الرباط الصليبي وخضع لجراحة وتعرض لانتكاسة ومن ثم تعافى من إصابته.

وأشار التقرير إلى أن كارفاخال ظهر وهو يتحدث مع بينتوس، مدرب اللياقة البدنية، ويبدو عليه عدم اليقين بشأن وضعه.

وقد بقي قائد ريال مدريد على مقاعد البدلاء مجددًا بقرار من المدرب، وبدا مستاءً رغم الفوز في اللقاء بملعب ميستايا، الذي لم يتمكن من المشاركة فيه.

أربيلوا ريال مدريد مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء

128 مليون جنيه استثمارات القابضة لكهرباء مصر هذا العام

نيافة الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يرسم ثلاثة دياكونيين بالكنيسة المرقسية بالأزبكية

جانب من الاجتماع

وزير الكهرباء يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد