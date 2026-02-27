قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة العمل بالأقصر يتفقد محطة تعبئة بوتاجاز الطود لتعزيز الاستقرار المهني ودعم بيئة العمل

وكيل وزارة العمل يتفقد مصنع البوتاجاز
وكيل وزارة العمل يتفقد مصنع البوتاجاز

 أجرى محمود باسل مدير مديرية العمل بالأقصر جولة تفقدية بمحطة تعبئة بوتاجاز الطود، التابعة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو)، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على بيئة التشغيل داخل المحطة.

رافق مدير المديرية خلال الزيارة عدد من مديري المناطق ومدير مكتب التفتيش العمالي والمفتشين، حيث تم متابعة معدلات الإنتاج، والتأكد من تطبيق الاشتراطات القانونية المنظمة للعمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحفيز مناخ الاستثمار داخل المحافظة.

وشهدت الجولة متابعة عدد من الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بقانون العمل، وسبل تطوير بيئة العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، ويعزز من مستويات الأمان والاستقرار داخل المنشآت الصناعية.

وأكد مدير  مديرية العمل أهمية استمرار تنفيذ البرامج التوعوية داخل مواقع الإنتاج، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل وتحديث السياسات الداخلية بما يتوافق مع التشريعات المنظمة، مشددًا على ضرورة تفعيل قنوات التواصل المباشر بين المديرية وإدارة المحطة لتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، بما ينعكس إيجابًا على معدلات السلامة المهنية والإنتاج.

كما حرص على لقاء العاملين بالمحطة، والاستماع إلى مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، مؤكدًا الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، واستيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، مع حث الجميع على مواصلة العمل بروح الفريق لزيادة الإنتاج في ظل توجه الدولة نحو دعم الاستثمار وتوفير بيئة عمل مستقرة ولائقة.

وأوضح مدير مديرية العمل بالأقصر ، أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة المديرية للتواجد المستمر داخل مواقع العمل، وفتح حوار مباشر مع العمال وإدارات المنشآت، بما يسهم في نشر ثقافة العمل، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيق نقلة إيجابية في بيئة العمل على مستوى محافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات حسن رداد وزير العمل ، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل والإنتاج وتعزيز علاقات العمل

الاقصر محافظة الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

ترشيحاتنا

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

خطيب المسجد الحرام: الصيام عبادة شاملة تضبط السلوك وتزكّي النفس وتحفظ الجوارح

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 27 فبراير 2026

شيخ الأزهر

عباس شومان يطمئن المحبين: الإمام الأكبر يتعافى وسيعود إلى عمله قريبا

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد