وكيل وزارة العمل بالأقصر يتفقد محطة تعبئة بوتاجاز الطود لتعزيز الاستقرار المهني ودعم بيئة العمل

أجرى محمود باسل مدير مديرية العمل بالأقصر جولة تفقدية بمحطة تعبئة بوتاجاز الطود، التابعة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو)، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على بيئة التشغيل داخل المحطة.

رافق مدير المديرية خلال الزيارة عدد من مديري المناطق ومدير مكتب التفتيش العمالي والمفتشين، حيث تم متابعة معدلات الإنتاج، والتأكد من تطبيق الاشتراطات القانونية المنظمة للعمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحفيز مناخ الاستثمار داخل المحافظة.

وشهدت الجولة متابعة عدد من الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بقانون العمل، وسبل تطوير بيئة العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، ويعزز من مستويات الأمان والاستقرار داخل المنشآت الصناعية.

وأكد مدير مديرية العمل أهمية استمرار تنفيذ البرامج التوعوية داخل مواقع الإنتاج، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل وتحديث السياسات الداخلية بما يتوافق مع التشريعات المنظمة، مشددًا على ضرورة تفعيل قنوات التواصل المباشر بين المديرية وإدارة المحطة لتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، بما ينعكس إيجابًا على معدلات السلامة المهنية والإنتاج.

كما حرص على لقاء العاملين بالمحطة، والاستماع إلى مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، مؤكدًا الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، واستيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، مع حث الجميع على مواصلة العمل بروح الفريق لزيادة الإنتاج في ظل توجه الدولة نحو دعم الاستثمار وتوفير بيئة عمل مستقرة ولائقة.

وأوضح مدير مديرية العمل بالأقصر ، أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة المديرية للتواجد المستمر داخل مواقع العمل، وفتح حوار مباشر مع العمال وإدارات المنشآت، بما يسهم في نشر ثقافة العمل، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيق نقلة إيجابية في بيئة العمل على مستوى محافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات حسن رداد وزير العمل ، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل والإنتاج وتعزيز علاقات العمل