مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
لبنان على صفيح ساخن.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع بعد تصاعد الأزمة «الإيرانية – الإسرائيلية»
«الأوقاف»: مُبادرة «صحح مفاهيمك» مستمرة.. و749 قافلة دعوية بالمدارس خلال شهر رمضان
توك شو

العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل خامنئي

منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي.

وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس يوم السبت 28 فبراير 2026، عن تنفيذ "هجوم وقائي" على إيران. 
وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن هذا الهجوم كان ضروريًا لتفادي أي تهديدات محتملة، في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في التوترات بين إسرائيل وإيران.
 

إسرائيل تشن هجومًا على إيران

جاء الهجوم بعد تقييمات أمنية تشير إلى أن هناك تهديدات إيرانية قد تؤثر على أمن إسرائيل في المستقبل القريب. 

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان صحفي أن هذه الضربة الاستباقية جزء من استراتيجية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الهدف هو إزالة أي مخاطر قد تنجم عن إيران.

حرب بين إيران وإسرائيل

وصرح كاتس أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها كانت تهدف إلى ضمان سلامة الدولة الإسرائيلية ومواطنيها، خاصة في ظل الوضع الأمني المتقلب. 
 

وكشف الإعلام الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي استهدف المقر الرئاسي في طهران في إطار الهجوم.
 

في أعقاب الهجوم، قررت الحكومة الإسرائيلية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، كإجراء احترازي لضمان أعلى مستويات الاستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري من جانب إيران أو وكلائها في المنطقة. تشمل حالة الطوارئ تعزيز الإجراءات الأمنية في المدن والمناطق الحيوية، فضلًا عن تحركات سريعة للجيش الإسرائيلي لضمان استقرار الوضع الأمني في البلاد.
إجراءات الدفاع المدني والتحذيرات للمدنيين
وفي إطار تدابير الطوارئ، أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية تعليمات مشددة للمدنيين بضرورة التأكد من معرفة أماكن الملاجئ الآمنة في محيطهم، مع تحذيرات بعدم السفر غير الضروري في هذه الفترة الحساسة. كما تم تفعيل صافرات الإنذار في بعض المناطق، فيما دعت القيادة العسكرية المواطنين للبقاء في حالة تأهب تام.
 

