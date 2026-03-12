قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية : تصدينا لهجوم بصاروخين باليستيين .. وآخر كروز ومسيرات من إيران
وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
توك شو

منير نخلة: بدأت باحثا اجتماعيا وجبت محافظات مصر لأفهمها.. وأسيوطي صعيدي بكل المعاني

محمد البدوي

كشف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم إن تي–حالا»، عن بداياته المهنية بعد عودته من الدراسة في لندن، موضحًا أن أول عمل له كان كباحث اجتماعي يدرس تأثير التمويل متناهي الصغر على المشروعات الصغيرة.

 طبيعة المشروعات الصغيرة

وأوضح نخلة، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة «النهار»، أن دخوله هذا المجال جاء من خلال خاله الذي كان يعمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية، حيث عرض عليه فرصة العمل في هذا المجال والتعرف على طبيعة المشروعات الصغيرة في مصر.

وأشار إلى أنه أمضى نحو عامين يتنقل بين محافظات مختلفة لإجراء دراسات ميدانية حول تأثير التمويل متناهي الصغر، موضحًا أنه زار العديد من المناطق مثل أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ، وهو ما منحه فرصة لفهم الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء البلاد.

 حياة أصحاب المشروعات الصغيرة

وأكد أن هذه التجربة كانت بمثابة مدرسة حقيقية له، حيث ساعدته على التعرف عن قرب على حياة أصحاب المشروعات الصغيرة والتحديات التي يواجهونها يوميًا في سبيل كسب الرزق.

كما أعرب نخلة عن اعتزازه بجذوره الصعيدية، مشيرًا إلى أنه ينتمي لمحافظة أسيوط ويفتخر بهويته الصعيدية بكل تفاصيلها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جولاته في المحافظات جعلته يدرك حجم الفجوة بين التصورات الشائعة عن المجتمع المصري والواقع الفعلي، لافتًا إلى أن كثيرين يعتقدون أنهم يعرفون مصر جيدًا، بينما الحقيقة أنهم لم يروها على أرض الواقع.

منير نخلة التمويل متناهي الصغر المشروعات الصغيرة

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

فوائد الشمر عند تناوله يوميا.. وهذا ما يحدث للنساء

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ريجيم سريع قبل العيد لتنحيف آمن.. قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع تكشفها خبيرة فلك

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

