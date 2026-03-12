منير نخلة: بدأت باحثا اجتماعيا وجبت محافظات مصر لأفهمها.. وأسيوطي صعيدي بكل المعاني

كشف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم إن تي–حالا»، عن بداياته المهنية بعد عودته من الدراسة في لندن، موضحًا أن أول عمل له كان كباحث اجتماعي يدرس تأثير التمويل متناهي الصغر على المشروعات الصغيرة.

طبيعة المشروعات الصغيرة

وأوضح نخلة، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة «النهار»، أن دخوله هذا المجال جاء من خلال خاله الذي كان يعمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية، حيث عرض عليه فرصة العمل في هذا المجال والتعرف على طبيعة المشروعات الصغيرة في مصر.

وأشار إلى أنه أمضى نحو عامين يتنقل بين محافظات مختلفة لإجراء دراسات ميدانية حول تأثير التمويل متناهي الصغر، موضحًا أنه زار العديد من المناطق مثل أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ، وهو ما منحه فرصة لفهم الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء البلاد.

حياة أصحاب المشروعات الصغيرة

وأكد أن هذه التجربة كانت بمثابة مدرسة حقيقية له، حيث ساعدته على التعرف عن قرب على حياة أصحاب المشروعات الصغيرة والتحديات التي يواجهونها يوميًا في سبيل كسب الرزق.

كما أعرب نخلة عن اعتزازه بجذوره الصعيدية، مشيرًا إلى أنه ينتمي لمحافظة أسيوط ويفتخر بهويته الصعيدية بكل تفاصيلها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جولاته في المحافظات جعلته يدرك حجم الفجوة بين التصورات الشائعة عن المجتمع المصري والواقع الفعلي، لافتًا إلى أن كثيرين يعتقدون أنهم يعرفون مصر جيدًا، بينما الحقيقة أنهم لم يروها على أرض الواقع.