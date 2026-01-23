فرحة ما كملتش.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة أثناء نقل عفش عروس بالإسماعيلية

تحول الفرح إلى مأساة، اليوم، بعد إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أثناء مشاركتها في زفة عروسة ونقل عفشها، أمام كوبري السعودي بمنطقة سرابيوم.



تلقى مرفق الإسعاف بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل رقم ط ص ق 2897، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والاجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.



وبالفحص، تبين انقلاب السيارة أثناء سيرها ضمن زفة العروس، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم بمكان الحادث، ثم تم إخلاؤهم ونقلهم إلى مستشفى فايد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الواقعة.