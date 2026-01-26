حل لغز العثور على جثة سيدة ممزقة بالطعنات في جوال بنهر النيل

حلت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز العثور على جثة سيدة ممزقة بالطعنات داخل جوال وملقاة بنهر النيل في منطقة امبابة حيث تبين أن سائق نفذ الجريمة بدافع السرقة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من شرطة المسطحات المائية بالعثور على جوال طافيا بنهر النيل في دائرة قسم إمبابة، تم إخطار قسم الشرطة وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وانتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة من المياه.

وأسفر الفحص والتحري أن الجثة لسيدة في الأربعينات من عمرها مصابة بعدة طعنات أخفاها الجاني في جوال وألقاها بنهر النيل.

توصلت التحريات لهوية الجاني وتبين أنه سائق على سابق معرفة بالمجني عليها وأنهى حياتها لسرقتها وتخلص من الجثة بنهر النيل، ألقت قوة أمنية القبض على المتهم وتمت إحالته للنيابة المختصة للتحقيق.