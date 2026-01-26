قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة عامل إلى جنايات الجيزة بتهمة إنهاء حياة شاب عمدًا بالطالبية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية إحالة عامل إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار، عقب مشادة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

تفاصيل القضية 

وصدر قرار الإحالة في القضية رقم 9649 لسنة 2025 جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 3653 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم «جميل.ف»  32 عامًا، عامل، والمقيم بدائرة الطالبية، أقدم في يوم 14 يونيو 2025 على قتل المجني عليه « خالد.س» عمدًا مع سبق الإصرار، إثر مشادة سابقة بينهما.

وأوضحت النيابة أن المتهم استدرج المجني عليه موهمًا إياه بالتصالح وإنهاء الخلاف، وفي لحظة غدر باغته بعدة طعنات بسلاح أبيض «مطواة»، استقرت في صدره ومناطق متفرقة من جسده، ليسقط صريعًا متأثرًا بإصاباته، والتي أودت بحياته وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، قاصدًا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة إلى المتهم حيازة سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، بالمخالفة لأحكام القانون.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص، المعاقب عليها بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات، ومواد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

النيابة العامة إحالة عامل إلى محكمة جنايات الجيزة محكمة جنايات الجيزة قتل شاب قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

طفل يسأل: لو فاتتنا صلاة الصبح بسبب المدرسة نصلي إيه الأول؟.. أمين الفتوى يجيب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تتيح الإطلاع على نتيجة أكبر حركة تنقلات بين الأئمة ومقيمي الشعائر عبر هذا الرابط

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يشارك في فعاليات المنتدى العلمي الأول لمركز الإمام الأشعري بالأزهر غدًا

بالصور

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد