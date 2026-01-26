براءة راقصة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة الراقصة بديعة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

القرار جاء بعد مرافعة محامية عن المتهمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية وطالبت ببراءة موكلتها الراقصة بديعة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى الراقصات لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

اعترافت الراقصة بديعة

اعترفت بديعة الشهيرة ببدعدع وحش الكون بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطى وإدمانها للسكر ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تحريات مباحث الأداب



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة .

ضبط بديعة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى" – كمية من مخدر الحشيش).

تلقت الأجهزة الأمنية العديد من البلاغات ضد الراقصة الشهيرة بديع تتهمها فيها بنشر الفسوق والدعارة وارتداء بدل للرقص مثيرة تحرك الشهوات لدي الشباب وتحرض علي الفجور .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن تعمد الراقصة بديعة إرتداء ملابس مثيرة ونشر فيديوهات خليعة علي منصات تيك توك وانستغرام وفيس بوك بملابس مثيرة وغير مناسبة وتتعارض مع قيم المجتمع والأسرة المصرية.

تم التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بها التي عثر بداخلها علي فيديوهاتها المذكورة أعلاه والتى تساعد علي نشر الفجور والفسق والدعارة.