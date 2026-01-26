تأجيل محاكمة زوجة مسلم مطرب المهرجانات في اتهامها بسب البلوجر أروى قاسم

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة الدعوى المقامة ضد زوجة مسلم مطرب المهرجانات الشعبية لجلسة 2 فبراير في اتهامها بسب البلوجر أروى قاسم.

وكانت أقامت البلوجر أروى قاسم، دعوى قضائية ضد زوجة مسلم لاتهامها بالسب والقذف حيث حددت جهات التحقيق جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمتها.

اتهامات متبادلة

وفي وقت سابق أعلنت يارا تامر زوجة مسلم مطرب المهرجانات الشعبية، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد البلوجر أروى قاسم بتهمة السب والقذف.

ونشرت يارا زوجة مسلم استوري عبر انستجرام،وكتبت: “أنا نازلة أنا وزوجي مسلم نعمل محضر فيها، وجوزي هيطلع يعرفها مقامها عشان تبقى تتكلم عن ستها، وأنا لم أتعاط المخدرات كما أدعت أروى قاسم، الصور اللي تقصدها كنت مريضة وفي المستشفى”.

وعلقت على تصريحات أروى قاسم، بأنها تزوجت 7 مرات من قبل، وكتبت: “إزاي هتجوز 7 مرات وأنا لسه عندي 25 سنة”.



وشهد الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل بعد تداول أنباء عن انفصال مغني المهرجانات “مسلم” عن زوجته “يارا تامر”، بعد ساعات قليلة فقط من احتفالهما بزفافهما.

فيديو اروي قاسم



بدأت القصة بعد انتشار مقاطع فيديو من حفل الزفاف، ظهر فيها مسلم وهو يتعامل بطريقة وُصفت بـ”غير المعتادة” مع إحدى البلوجر الشهيرات التي كانت ضمن الحضور. الأمر الذي أثار استغراب جمهور مواقع التواصل، واعتبر كثيرون أن تصرفات البلوجر لم تكن ملائمة في يوم الزفاف، بينما تساءل آخرون عن طبيعة العلاقة التي جمعت الطرفين في هذه المناسبة الخاصة.