اقتصاد

للنشر 8 صباحا .. سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الإثنين

أسعار الذهب في مصر
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7735 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7680 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 7090  جنيهات.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 7040 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6770 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى نحو 6720 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5805 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5740 جنيها. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4515 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  4480 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3870 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3840 جنيهًا.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 54160 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 53760  جنيها.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 240650  جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 238875 جنيها.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي4865.47 دولارا.

