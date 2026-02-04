سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7770 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7715 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 7125 جنيهات.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 7070 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6800 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6750 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5830 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5785 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4535 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4500 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3885 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3855 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 54400 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 54 ألف جنيها.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 241720 جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 239940 جنيها.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي4990.27 دولارا.