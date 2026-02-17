الأرض وقعت تاني.. تكرر الهبوط الأرضي بالواحات وتحرك من الجهات المختصة

تكرر الهبوط الأرضي بطريق الواحات بعد سقوط الأرض مرة أخرى عقب إصلاحها صباحا لتنتقل الأجهزة المختصة بمعدات لفحص سبب تكرار الهبوط وإصلاحه.

وشهد طريق الواحات ليلا تكرار الهبوط الأرضي أعلى الطريق الأوسطي بنزلة الكوبري المؤدي إلى صينية الواحات بعد ردمه صباحا وإصلاحه لتنتقل الأجهز المختصة من جهاز مدينة حدائق أكتوبر رفقة رجال الشرطة وتم تحويل مروري لمنع حدوث تكدسات في سبيل إصلاح الهبوط مرة أخرى بعد الوقوف على أسباب تكراره.

وكانت أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلة مرورية بمحيط انهيار أرضي أعلى الطريق الأوسطي بنزلة الواحات.

واستجابت الأجهزة الأمنية والتنفيذية للبلاغ وانتقلت لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الطريق وحماية المواطنين في محيط موقع الهبوط الأرضي.

و رصدت الأجهزة المختصة حدوث هبوط محدود في أحد قطاعات الطريق الأوسطي، بجوار سلم المشاة أمام مركز شباب الربوة وأبناء الجيزة، صباح اليوم، وأوضح الفحص المبدئي أن سبب الهبوط يرجع إلى أعمال تنفيذ مواسير مرافق بقطر 3400 مم أسفل الطريق، باستخدام أسلوب الدفع النفقي، ضمن الأعمال التي تنفذها إحدى الشركات، وعلى الفور، تم اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة

غلق الجزء المتأثر فقط من الطريق دون تعطيل الحركة المرورية بالكامل.

تحويل الحركة المرورية بشكل آمن بعيدًا عن موقع الهبوط.

تأمين الموقع ووضع الحواجز والعلامات الإرشادية اللازمة.

البدء في أعمال المعالجة والتدعيم الفني للموقع.

وتجري حاليًا أعمال الفحص الهندسي الدقيق لتحديد الأسباب التفصيلية للهبوط، ومراجعة جميع الأعمال المنفذة بالقطاع محل الواقعة.

واتخذت الإدارة العامة للمرور كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق وضمان سلامة المواطنين والمركبات، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وإعادة فتح الجزء المتأثر من الطريق، وذلك بالتنسيق مع جهاز مدينة السادس من أكتوبر وكافة الجهات المختصة.