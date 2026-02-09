قيمة وطنية.. ياسر جلال: تجسيد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد أهم وأقرب الأدوار إلى قلبي

أعرب الفنان ياسر جلال عن فخره بتمثيل الفن المصري تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن وجوده في مجلس الشيوخ يأتي باعتباره أحد رموز "القوة الناعمة، معتزا بالثقة التي منحه إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ياسر جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه لديه إعتزاز بتجسيد شخصيات وطنية بارزة مثل جمال عبد الناصر وأنور السادات، مؤكدا أن تجسيد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد أهم وأقرب الأدوار إلى قلبه، لما يحمله من قيمة وطنية خاصة.

وتابع الفنان ياسر جلال، أن التنوع هو جوهر مهنة التمثيل، مشيرًا إلى حرصه الدائم على عدم تكرار نفسه واختيار أعمال مختلفة فنيًا تتيح له تقديم شخصيات متباينة تترك أثرًا لدى الجمهور.