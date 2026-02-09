جراح تجميل: إنشاء بنك جلد قضية أمن قومي لعلاج مرضى الحروق.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل والحروق، إنه أول من نادي لأن يكون لدينا بنك للجلد الهدف منه تجميع وتخزين الجلد البشري لاستخدامه في علاج الحروق.

وأضاف إبراهيم كامل، في لقائه على قناة "المحور"، أن بنك جلد وطني هو قضية أمن قومي، لاستخدامه في علاج مرضى الحروق، منوها أن مصر الآن هي مركز إقليمي في الشرق الأوسط لعمليات التجميل لحالات من داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أننا كل الأجزاء المستأصلة من الجلد المترهل في منطقة البطن والفخذين والثدي والذراعين، فيمكن الاستفادة من هذا الجلد بدلا من التخلص منه في النفايات الطبية، ولكن هذا الجلد لو تم تجميعه بطريقة منظمة وتشرف عليه الدولة، يمكننا أن نجمع كمية من الجلد كبيرة يمكن استخدامها لعلاج مرضى الحروق وتسريع الشفاء.

وأوضح أن مريض الحروق مريض حساس مثل مريض السرطان، فإذا منحناه آمال غير حقيقة فيمكن إصابته باكتئاب نفسي، ودائما ما نتحدث في الواقع الطبي هو محتاج عناية ورعاية وتدخل نفسي وعلاج طبيعي وتدخلات جراحية تجميلية.