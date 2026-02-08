أميرة صابر: التبرع بالجلد بعد الوفاة قضية إنسانية لإنقاذ المرضى من الموت

قالت النائبة أميرة صابر، صاحبة مقترح التبرع بالجلد بعد الوفاة، إن هذا الملف في جوهره قضية إنسانية بحتة، تهدف إلى إنقاذ الأرواح، في ظل ما تشهده مصر يوميًا من حوادث حروق خطيرة، إلى جانب تزايد أعداد المرضى الذين يفقدون القرنية أو يحتاجون إلى أنسجة وصمامات قلب وتدخلات طبية عاجلة.

عدم توافر الأنسجة اللازمة

وأوضحت صابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2 أن هناك حالات تفقد حياتها بشكل يومي بسبب عدم توافر الأنسجة اللازمة للعلاج، مؤكدة أن نقص الإمكانيات الطبية في هذا المجال يمثل عائقًا حقيقيًا أمام إنقاذ الكثير من المرضى، وهو ما دفعها إلى طرح هذا المقترح.

وشددت النائبة على أن الاعتراض على فكرة التبرع لأسباب نفسية أو شخصية هو حق مكفول للجميع، مؤكدة أنه لا يجوز إجبار أي شخص على التبرع تحت أي ظرف. لكنها في الوقت ذاته حذرت من تحويل هذا الاعتراض إلى نشر معلومات غير دقيقة أو التأثير السلبي على المواطنين الراغبين في التبرع.

التبرع بعد الوفاة

وأضافت أن التبرع بعد الوفاة يُعد عملًا إنسانيًا نبيلًا، قد يكون سببًا مباشرًا في شفاء مريض أو إنقاذ حياة إنسان، ويسهم في منح الآخرين فرصة جديدة للحياة والاستمرار بين أسرهم وأحبائهم.

واختتمت أميرة صابر حديثها بالتأكيد على أن احترام حرية الاختيار، إلى جانب نشر الوعي الصحيح والمعلومات الدقيقة، هو الأساس في مناقشة مثل هذه القضايا الإنسانية الحساسة.