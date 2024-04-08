هدى تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "مستفزة" في أول أيام عيد الفطر المبارك

أكدت المطربة هدي أنها بصدد التجهيز لاغنيتين جديدتين وهما " مستفزة " والتي تعرض في أول أيام عيد الفطر المبارك والأغنية الأخري ستعرض بعد شهر وهي " طخ طووووخ " .



وأضافت : بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “ “بيعمولولي أعمال” والتي تجاوزت نسبة مشاهدتها ١١ مليون قررت تقديم اغنيتان بنفس اللون والشكل الغنائي الذي اعتاد عليه .

أغنية " مستفزة " غناء هدي وكلمات : حسام موكا وابراهيم الشناوي وألحان : أحمد سعد وتوزيع : أشرف البرنس وأدارة الإنتاج محمد الشناوي ومسجل صوت : أحمد جودة وإدارة أعمال: محمد عنتر وفوتواغرافية : تيتو .



يذكر أن هدي طرحت عدة اغاني في الشهور الأخيرة منها Boom و بيعمولولي أعمال وحققوا نسبة مشاهدة عالية ولاقوا صدي قوي عند الجمهور المصري والعربي .