نهال طايل بعد حوارها مع مغسلة موتى: كلنا أموات ولاد أموات

علقت الإعلامية نهال طايل على لقائها مع مغسلة موتى، قائلة:" بلاش طمع في الدنيا.. الطمع بيخلي أخرتنا وحشة".

وأضافت خلال تقديمها برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2 ، علينا مراجعة نفسنا قبل فوات الاوان، كل واحد متخانق مع أخوه وواكل ورثه واللي حرم أم من أولادها لازم يراجعوا نفسهم، والعكس صحيح.

واسترسلت: "لازم في الآخر نعرف إننا أموات ولاد أموات".

وكشفت غادة، إحدى أشهر مغسلات الموتى، عن ارتباطها الشديد بمهنة تغسيل الموتى، مؤكدة أنها تعمل في هذا المجال منذ 25 عامًا، ولا تستطيع الابتعاد عنه رغم صعوبته نفسيًا وإنسانيًا.