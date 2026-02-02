الصور الأولى لانقلاب ميكروباص صحراوي أسوان القاهرة

نستعرض الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، والذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين .

وكان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم ، فيما أصيب 14 آخرون نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي عند مركز كوم أمبو شمال أسوان، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي .

حادث

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 14 آخرون، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .