الإدارية العليا تحدد حالات حصول الموظف على أجر إضافي أو أيام بديلة
من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
الصدارة قبل الحسابات فى مباراة يانج أفريكانز.. كيف يخطط الأهلي لحسم التأهل مبكرًا؟
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب
بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم
الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟
تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 31 يناير 2026
خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر
مدبولي يتفقد مشروعات التنمية والخدمات بالمنيا لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع
محافظات

أسوان مقصد السائحين.. أسعار الرحلات النيلية اليوم السبت 31-1-2026

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية
محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، خاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر “صدى البلد” أسعار الرحلات النيلية التى يتم تنظيمها في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

