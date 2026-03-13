قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة بالقليوبية

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بمنطقة شبين القناطر في محافظة القليوبية وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى بإحدى القرى بدائرة مركز شبين القناطر، وعلى الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ.
وبالفحص والتحرى ، تبين مصرع طالب جامعي إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب خلال المشاجرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات وكلفت المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث وضبط المتهم.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق شبين القناطر الأجهزة الأمنية

