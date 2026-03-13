التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بمنطقة شبين القناطر في محافظة القليوبية وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى بإحدى القرى بدائرة مركز شبين القناطر، وعلى الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والتحرى ، تبين مصرع طالب جامعي إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب خلال المشاجرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات وكلفت المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث وضبط المتهم.