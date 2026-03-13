أهالي إسكو وعزبة البكري بالقليوبية يجتمعون على مائدة إفطار جماعي.. صور

نظم أهالي منطقتي إسكو وعزبة البكري بمحافظة القليوبية مائدة إفطار جماعي كبيرة، جمعت العديد من الأهالي في مشهد يعكس روح التكافل والتراحم التي تميز الشهر الكريم.



وشهدت المائدة مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية من أبناء المنطقتين، حيث حرص الأهالي على التعاون في إعداد وتجهيز الطعام وتنظيم أماكن الجلوس، في أجواء سادتها الألفة والبهجة، وسط تبادل التهاني بقدوم شهر رمضان المبارك.

وأكد عدد من الأهالي أن تنظيم مائدة الإفطار الجماعي أصبح تقليدًا سنويًا يحرصون على إقامته خلال شهر رمضان، بهدف تعزيز روح المحبة والتواصل بين سكان المنطقة، وإدخال البهجة على قلوب الجميع، خاصة الأطفال وكبار السن.

كما شارك عدد من الشباب في تنظيم الفعالية وتوزيع الوجبات والمشروبات على الحضور، في صورة تعكس روح العمل التطوعي والتكاتف بين أبناء المجتمع.

ولاقت المائدة الرمضانية إشادة واسعة من الأهالي، الذين أكدوا أن مثل هذه المبادرات تعزز قيم الترابط الاجتماعي، وتُجسد معاني التكافل التي يتميز بها المجتمع المصري خلال شهر رمضان الكريم.