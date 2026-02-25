قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
محافظات

رئيس جامعة طنطا: متابعة انتظام العملية التعليمية في شهر رمضان

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

وجه الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عمداء الكليات بضرورة المتابعة الدقيقة لانتظام العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة خلال شهر رمضان المبارك، مشدداً على أهمية رصد حضور الطلاب وتفاعلهم في المحاضرات التي تُبث بنظام 'الأونلاين' عبر المنصات التعليمية الرسمية، وذلك لضمان استمرارية التحصيل العلمي بكفاءة عالية وتحقيق معايير جودة التعليم المعتمدة، مع الحفاظ على الانضباط الأكاديمي طوال أيام الشهر الكريم.

توجيهات جامعة طنطا 

كما وجه رئيس الجامعة بتكليف وكلاء شؤون التعليم والطلاب بكليات الجامعة بضرورة المتابعة الميدانية والدقيقة لنشاط وحدات الإرشاد الأكاديمي بكل كلية، لتقديم الدعم اللازم للطلاب وتوجيههم، مع التركيز بشكل خاص على تذليل العقبات أمام الطلاب الذين يواجهون تحديات دراسية، كما شدد على ضرورة تنظيم محاضرات توعوية مصغرة ولقاءات إرشادية دورية، تهدف إلى رفع وعي الطلاب بكيفية التغلب على الصعوبات الأكاديمية وضمان مسيرة تعليمية ناجحة ومستقرة.

وشدد الدكتور محمد حسين على ضرورة تكثيف الأنشطة الطلابية والدمج المجتمعي للطلاب الوافدين بالجامعة، لضمان تجربة تعليمية متميزة داخل كليات الجامعة، مؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق خطة تسويقية شاملة ومبتكرة للتعريف بمختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية الفريدة، بهدف جذب المزيد من الطلاب من مختلف الجنسيات وتحقيق زيادة ملموسة في أعدادهم، بما يدعم مكانة جامعة طنطا كوجهة تعليمية جاذبة للطلاب.

تحسين خدمات 

كما أولى رئيس الجامعة أهمية قصوى لتحقيق الجودة والاعتماد البرامجي والمؤسسي لكافة برامج وكليات الجامعة، مؤكداً أن الحصول على الاعتماد يعد الركيزة الأساسية لضمان تقديم تعليم جامعي بمواصفات عالمية، موضحاً أن الالتزام بمعايير الجودة يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المخرجات التعليمية والبحثية، بما يضمن صدارة جامعة طنطا في التصنيفات الدولية ويعزز من تنافسية خريجيها في سوق العمل المحلي والدولي.

رفع كفاءة الخدمات 

كما لفت رئيس الجامعة إلى ضرورة تحديث كافة البيانات الخاصة بمنصة مؤشرات الأداء بالجامعة، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة، كما دعا القائمين على المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الالتزام بنشر وتحديث بياناتهم ومخرجاتهم عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لها، مؤكداً أن دقة البيانات المرفوعة تعكس الشفافية المؤسسية وتسهم في المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز الفعلي للجامعة.

الانعقاد الدوري 

جاء ذلك خلال الانعقاد الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر فبراير برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، بحضور اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا تحسبن خدمات طلاب وطالبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

