رئيس جامعة طنطا: متابعة انتظام العملية التعليمية في شهر رمضان

وجه الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عمداء الكليات بضرورة المتابعة الدقيقة لانتظام العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة خلال شهر رمضان المبارك، مشدداً على أهمية رصد حضور الطلاب وتفاعلهم في المحاضرات التي تُبث بنظام 'الأونلاين' عبر المنصات التعليمية الرسمية، وذلك لضمان استمرارية التحصيل العلمي بكفاءة عالية وتحقيق معايير جودة التعليم المعتمدة، مع الحفاظ على الانضباط الأكاديمي طوال أيام الشهر الكريم.

توجيهات جامعة طنطا

كما وجه رئيس الجامعة بتكليف وكلاء شؤون التعليم والطلاب بكليات الجامعة بضرورة المتابعة الميدانية والدقيقة لنشاط وحدات الإرشاد الأكاديمي بكل كلية، لتقديم الدعم اللازم للطلاب وتوجيههم، مع التركيز بشكل خاص على تذليل العقبات أمام الطلاب الذين يواجهون تحديات دراسية، كما شدد على ضرورة تنظيم محاضرات توعوية مصغرة ولقاءات إرشادية دورية، تهدف إلى رفع وعي الطلاب بكيفية التغلب على الصعوبات الأكاديمية وضمان مسيرة تعليمية ناجحة ومستقرة.

وشدد الدكتور محمد حسين على ضرورة تكثيف الأنشطة الطلابية والدمج المجتمعي للطلاب الوافدين بالجامعة، لضمان تجربة تعليمية متميزة داخل كليات الجامعة، مؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق خطة تسويقية شاملة ومبتكرة للتعريف بمختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية الفريدة، بهدف جذب المزيد من الطلاب من مختلف الجنسيات وتحقيق زيادة ملموسة في أعدادهم، بما يدعم مكانة جامعة طنطا كوجهة تعليمية جاذبة للطلاب.

تحسين خدمات

كما أولى رئيس الجامعة أهمية قصوى لتحقيق الجودة والاعتماد البرامجي والمؤسسي لكافة برامج وكليات الجامعة، مؤكداً أن الحصول على الاعتماد يعد الركيزة الأساسية لضمان تقديم تعليم جامعي بمواصفات عالمية، موضحاً أن الالتزام بمعايير الجودة يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المخرجات التعليمية والبحثية، بما يضمن صدارة جامعة طنطا في التصنيفات الدولية ويعزز من تنافسية خريجيها في سوق العمل المحلي والدولي.

رفع كفاءة الخدمات

كما لفت رئيس الجامعة إلى ضرورة تحديث كافة البيانات الخاصة بمنصة مؤشرات الأداء بالجامعة، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة، كما دعا القائمين على المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الالتزام بنشر وتحديث بياناتهم ومخرجاتهم عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لها، مؤكداً أن دقة البيانات المرفوعة تعكس الشفافية المؤسسية وتسهم في المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز الفعلي للجامعة.

الانعقاد الدوري

جاء ذلك خلال الانعقاد الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر فبراير برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، بحضور اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.