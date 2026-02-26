ضبط 6 آلاف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها في حملات بالغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية 6 آلاف قطعة "صواريخ" ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز ومدن المحافظة.

حملات تموينية

كان ناصر العفيفى، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملات ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية بمراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، من ضبط 6 آلاف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

تحسين خدمات المواطنين

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط ، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.