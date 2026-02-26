محافظ الغربية يقنن أوضاع البناء عبر استخراج التراخيص اللازمة للتعلية أو التعديل

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بالبدء الفوري في تحديث المخططات التفصيلية المعتمدة، ووضع خطوط تنظيمية وبنائية للمناطق المضافة إلى الأحوزة العمرانية المحدثة، باعتبارها أحد مخرجات المخططات التفصيلية، بما يسهم في تقنين أوضاع البناء عبر استخراج تراخيص البناء اللازمة أوالتعلية أو التعديل، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، وتنظيم العمران في القرى، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، ويأتي ذلك استجابة لملف يشغل آلاف الأسر داخل القرى والمدن، جاء ذلك في إطار التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

توجيهات محافظ الغربية

كما شدد المحافظ على الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بالبدء في تحديث المخططات التفصيلية لقريتي تفهنا العزب وسندبسط كمرحلة أولى استرشادية، على أن يتم تعميمها ، للانتهاء من التحديثات في أسرع وقت.

تحسين خدمات المواطنين

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على تنظيم النمو العمراني بالمناطق المضافة إلى الأحوزة المحدثة، ووضع قواعد واضحة للبناء تحفظ حقوق الدولة وتحقق الاستقرار للأسر داخل المدن والقرى، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين.