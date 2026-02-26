قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري والقنوات الناقلة
في لقاء رسمي.. تنسيق قانوني وتشريعي لدعم المرأة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة
برلماني بـ«الشيوخ»: العلاقات «المصرية - السعودية» نموذج مُتقدّم للتضامن العربي في مواجهة التحديات
ذعر في تل أبيب من صحاب الأرض.. وهجوم بعد تصريحات متحدثة جيش الاحتلال
البرلمان يتحرّك لاحتواء أزمة أسعار الدواء.. وكيل صحة النواب يعلن مراجعة دورية للتسعير وهامش الربح|فيديو
كريستيانو رونالدو يستحوذ على 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني
أون سبورت تنقل مباريات مصر في النافذة الثانية بتصفيات كأس العالم لكرة السلة
عضو الاتحاد الدولي للصحفيين: إيران لن تقبل الإهانة أو الإذلال الذي يريده ترامب
ثقافة الغربية تناقش مخاطر الذكاء الاصطناعي وتواصل الاحتفال بشهر رمضان
شاهد صدق على الشجاعة والأقدام.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى العاشر من رمضان
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة وتحطيم زجاج سيارتها في القليوبية
محافظات

محافظ الغربية يقنن أوضاع البناء عبر استخراج التراخيص اللازمة للتعلية أو التعديل

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بالبدء الفوري في تحديث المخططات التفصيلية المعتمدة، ووضع خطوط تنظيمية وبنائية للمناطق المضافة إلى الأحوزة العمرانية المحدثة، باعتبارها أحد مخرجات المخططات التفصيلية، بما يسهم في تقنين أوضاع البناء عبر استخراج تراخيص البناء اللازمة أوالتعلية أو التعديل، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، وتنظيم العمران في القرى، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، ويأتي ذلك استجابة لملف يشغل آلاف الأسر داخل القرى والمدن، جاء ذلك في إطار التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

توجيهات محافظ الغربية 

كما شدد المحافظ على الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بالبدء في تحديث المخططات التفصيلية لقريتي تفهنا العزب وسندبسط كمرحلة أولى استرشادية، على أن يتم تعميمها ، للانتهاء من التحديثات في أسرع وقت.

تحسين خدمات المواطنين 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على تنظيم النمو العمراني بالمناطق المضافة إلى الأحوزة المحدثة، ووضع قواعد واضحة للبناء تحفظ حقوق الدولة وتحقق الاستقرار للأسر داخل المدن والقرى، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات المواطنين التنظيم المخطط الهندسي التخطيط العمراني

