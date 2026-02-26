غرامة 588 آلاف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر لـ ريبيرو

قال الدكتور عبدالله شحاتة المستشار القانوني لقطاع كرة القدم أن النادي الأهلي سوف يتقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية كاس ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لصالح الإسباني خافيير ريبيرو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول تعويض إجمالي 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد 3 شهور.

وأضاف أن هذه الخطوة سوف يتم الإنتهاء منها بعد 3 أسابيع على الأكثر عقب تسلم النادي حيثيات القرار الصادر لمصلحة المدرب الإسباني مشيرا إلي أن الحكم ليس نهائيا وهناك درجات تقاضي أخري وسيتم الطعن عليه وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.